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חדשות פוליטי מדיני

נתניהו מאיים: מי שישבית את נתב"ג ישלם

ראש הממשלה נתניהו לא נשאר לשתוק מול השביתה הפתאומית בנתב"ג, ומתחייב לנקוט צעדים קשים נגד מי שישבש את התנועה האווירית

15:02
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ראש הממשלה נתניהו מגיב לראשונה לסערה בנמל התעופה בן גוריון, ומודיע רשמית כי כל מי שישבש את התנועה האווירית ברגע קריטי זה ישלם במשרתו.

לאחר ששר האוצר סמוטריץ' קרא לנקוט בצעדים חד משמעיים כנגד משבשי לוח הטיסות בתנב"ג בעקבות שביתת הפתעה בעמדות הבידוק, ולאחר שגם רשות שדות התעופה התנערה בתקוף מהשביתה הלא מתוכננת, ראש הממשלה נכנס גם הוא לזירה.

בהודעה שפרסם ברשתות החברתיות, הבהיר נתניהו כי יהיה מחיר למי שישבש את התנועה האווירית ואת נמל התעופה הלאומי של ישראל. ראש הממשלה הבהיר בהודעה שלא משתמעת לשתי פנים: "נתב"ג ימשיך להיות פתוח ולעבד כרגיל. שיעמוד בדרך - יעוף הביתה".

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