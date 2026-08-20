אילה חסון מתפוצצת: "חוצפה, הוא חייב לשלם מחיר"

אילה חסון ( יונתן זינדל / פלאש90 )

המגישה אילה חסון התייחסה היום (חמישי) לשביתה הפתאומית בנתב"ג וזעמה על כך.

"מי שחושב שהוא יכול להרשות לעצמו לחולל שביתה איטלקית בנתב"ג בימים אלו, חייב לשלם מחיר. חוצפה". נזכיר כי אחרי שעות של כאוס בנתב"ג בהן התבטלו מאות טיסות ואלפי נוסעים נתקעו בארץ ובחו"ל, רשות שדות התעופה הודיעה כי החל מהשעה 15:00 תחודש בהדרגה פעילות הנחיתות וההמראות בנתב״ג, בהתאם לסידור מחדש של לוח הטיסות. נזכיר כי הכאוס החל לאחר שעובדי צוות הקרקע השביתו את הפעילות וכל דלפקי הצ'ק אין נסגרו. השרה מירי רגב התייחסה למשבר ואיימה: "מי שקיבל את ההחלטה ישלם מחיר כבד".

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קודם לכן, יו"ר "ישר!" גדי איזנקוט התייחס לכאוס בנתב"ג וטען כי לא מדובר ב"אירוע נקודתי", אלא ב"שיקוף של תרבות הניהול הכושלת של ממשלת נתניהו - כאוס ואי-סדר, חוסר ניהול וחוסר אחריות". לדבריו, מדובר ב"חוסר עניין של ממשלת ישראל בחיי האזרחים ובעיקר חוסר מנהיגות. שרת תחבורה אחראית הייתה נמצאת כרגע בדרך לנתב"ג ומכנסת דיון חירום כדי לתת מענה מיידי לכל עשרות האלפים התקועים בנתב"ג, אך טבעי ששרת התחבורה הכושלת כרגיל לא בארץ".