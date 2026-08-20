אחרי הדרמה: בשורה טובה לנוסעים בנתב"ג

נתב"ג: ( (יוסי אלוני, פלאש 90) )

אחרי שעות של כאוס בנתב"ג בהן התבטלו מאות טיסות ואלפי נוסעים נתקעו בארץ ובחו"ל, רשות שדות התעופה מודיעה כעת (חמישי) כי החל מהשעה 15:00 תחודש בהדרגה פעילות הנחיתות וההמראות בנתב״ג, בהתאם לסידור מחדש של לוח הטיסות. נזכיר כי הכאוס החל לאחר שעובדי צוות הקרקע השביתו את הפעילות וכל דלפקי הצ'ק אין נסגרו. השרה מירי רגב התייחסה למשבר ואיימה: "מי שקיבל את ההחלטה ישלם מחיר כבד".

עוד באותו נושא השרה רגב מודיעה: כך נתמודד עם המשבר בנתב"ג חדשות סרוגים

קודם לכן, יו"ר "ישר!" גדי איזנקוט התייחס לכאוס בנתב"ג וטען כי לא מדובר ב"אירוע נקודתי", אלא ב"שיקוף של תרבות הניהול הכושלת של ממשלת נתניהו - כאוס ואי-סדר, חוסר ניהול וחוסר אחריות". לדבריו, מדובר ב"חוסר עניין של ממשלת ישראל בחיי האזרחים ובעיקר חוסר מנהיגות. שרת תחבורה אחראית הייתה נמצאת כרגע בדרך לנתב"ג ומכנסת דיון חירום כדי לתת מענה מיידי לכל עשרות האלפים התקועים בנתב"ג, אך טבעי ששרת התחבורה הכושלת כרגיל לא בארץ".