יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, תקף היום (חמישי) בחריפות את הממשלה ואת שרת התחבורה בעקבות הכאוס בנמל התעופה בן גוריון. לדבריו, האירוע אינו תקלה נקודתית, אלא ביטוי לאופן שבו מתנהלת ממשלת נתניהו.
"הכאוס בנתב״ג באחד הימים העמוסים ביותר בשנה הוא לא אירוע נקודתי, הוא שיקוף של תרבות הניהול הכושלת של ממשלת נתניהו, כאוס ואי-סדר, חוסר ניהול וחוסר אחריות", אמר איזנקוט.
המתקפה מגיעה לאחר שהנהלת המבצעים בנתב"ג הכריזה על "אירוע משברי", בעקבות קשיים תפעוליים, קושי בפריקה ובהעמסת מטוסים ומחסור בעמדות חנייה. במקביל הופצה הודעה פנימית לצוותים והצ'ק אין נעצר. על פי הפרטים שנמסרו, מסתמן כי מדובר בשביתה של צוותי המיון.
האירוע מתרחש באחד הימים העמוסים ביותר בשנה בנמל התעופה, כאשר כ-100 אלף נוסעים צפויים לעבור בשדה. נוסעים דיווחו על המתנה ממושכת לקבלת המזוודות ועל עומסים חריגים באזור הנכנסים.
איזנקוט טען כי הממשלה אינה מגלה עניין מספק בקשיים שעימם מתמודדים האזרחים. "חוסר עניין של ממשלת ישראל בחיי האזרחים ובעיקר חוסר מנהיגות", אמר.
בהמשך הפנה איזנקוט את הביקורת ישירות לעבר שרת התחבורה: "שרת תחבורה אחראית הייתה נמצאת כרגע בדרך לנתב"ג ומכנסת דיון חירום כדי לתת מענה מיידי לכל עשרות האלפים התקועים בנתב״ג".
איזנקוט הוסיף וטען: "אך טבעי ששרת התחבורה הכושלת כרגיל לא בארץ".
את דבריו חתם בקריאה להחלפת דרך הניהול: "אזרחי ישראל ראויים להנהגה שלוקחת אחריות, מתייצבת מול האתגרים ויודעת לטפל במערכות מהיסוד".
ממשלת הכישלון תלך הביתה גדי איזנקוט יעשה סדר במדינה הליכוד מפלגה פח אשפה והשרים אשפה מצחינה ובראשם נתניהו הכושל והנוכל רק גדי איזנקוט יהיה ראש הממשלה חזזק וברוך גדי העם אתך בכל אשר תעשה