איזנקוט במתקפה: הכאוס בנתב"ג - ניהול כושל של ממשלת נתניהו

יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, תקף היום (חמישי) בחריפות את הממשלה ואת שרת התחבורה בעקבות הכאוס בנמל התעופה בן גוריון. לדבריו, האירוע אינו תקלה נקודתית, אלא ביטוי לאופן שבו מתנהלת ממשלת נתניהו.

"הכאוס בנתב״ג באחד הימים העמוסים ביותר בשנה הוא לא אירוע נקודתי, הוא שיקוף של תרבות הניהול הכושלת של ממשלת נתניהו, כאוס ואי-סדר, חוסר ניהול וחוסר אחריות", אמר איזנקוט.

המתקפה מגיעה לאחר שהנהלת המבצעים בנתב"ג הכריזה על "אירוע משברי", בעקבות קשיים תפעוליים, קושי בפריקה ובהעמסת מטוסים ומחסור בעמדות חנייה. במקביל הופצה הודעה פנימית לצוותים והצ'ק אין נעצר. על פי הפרטים שנמסרו, מסתמן כי מדובר בשביתה של צוותי המיון.

האירוע מתרחש באחד הימים העמוסים ביותר בשנה בנמל התעופה, כאשר כ-100 אלף נוסעים צפויים לעבור בשדה. נוסעים דיווחו על המתנה ממושכת לקבלת המזוודות ועל עומסים חריגים באזור הנכנסים.