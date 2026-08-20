סמוטריץ' קורא לתגובה נחרצת: "לפרק את ארגוני האנרכיה"

שר האוצר סמוטריץ' קורא לצאת למהלך חדש ולא מתפשר כנגד ועדי העובדים, על רקע שביתת הפתע הפתאומית והלא מתואמת בנמל התעופה בן גוריון, אשר צפויה לשבר את טיסותיהם של עשרות אלפי ישראלים בתקופת עומס קריטית זו.
לאחר שועד עובדי נמל התעופה הכריז במפתיע על נטישת עמדות הבידוק ושיבוש מלא של לוח הטיסות היוצאות והנחיתות, סמוטריץ' קורא לצאת למהלך רחב: "לא ייתכן שוועדים קומונוסיטיים כוחניים תוקעים את אזרחי ישראל ולוקחים אותם כבני ערובה".
"זה התחיל מהתערבות ברפורמה המשפטית, המשיך בהתנגדות לרפורמת החלב, עובר בחסימת כל שינוי מבני של מערכת החינוך וכעת בהתעללות שווא באזרחי ישראל בחופשת הקיץ.".
"נגמרו הימים שחבורת עסקנים תצליח לשתק מדינה שלמה. הציונות הדתית הוכיחה בקדנציה האחרונה שהיא המפלגה היחידה שמעזה להילחם בכוחניות הזאת".
לבסוף קרא שר האוצר למהלך חד וחסר תקדים: "הגיע הזמן לפרק את ארגוני האנרכיה האלו!".