סמוטריץ' קורא לתגובה נחרצת: "לפרק את ארגוני האנרכיה"

סמוטריץ' ( (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90) )

שר האוצר סמוטריץ' קורא לצאת למהלך חדש ולא מתפשר כנגד ועדי העובדים, על רקע שביתת הפתע הפתאומית והלא מתואמת בנמל התעופה בן גוריון, אשר צפויה לשבר את טיסותיהם של עשרות אלפי ישראלים בתקופת עומס קריטית זו.