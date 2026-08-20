השרה רגב מודיעה: כך נתמודד עם המשבר בנתב"ג

מירי רגב | ( (צילום: חיים גולדברג / פלאש90) )

שרת התחבורה מירי רגב, התייחסה כעת (חמישי) לשביתה בשדה התעופה ולביטול אלפי הטיסות ביום הכי עמוס בשנה.

‏רגה מסרה: "הנחתי את הנהלת רשות שדות התעופה לעתור לאלתר לביה"ד לעבודה כנגד ועד העובדים על מנת לאלץ אותם לעצור את השביתה הבריוניות והלא חוקית. ‏מי שקיבל את ההחלטה לקחת את עשרות אלפי אזרחי ישראל כבני ערובה, ישלם מחיר כבד".

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מרשות שדות התעופה נמסר: "הפסקת פעילות נתב״ג בשיא עונת הקיץ היא צעד קיצוני, בלתי נסבל, קשה ומיותר, שפוגע בראש ובראשונה בציבור. צר לנו שיו״ר ועד העובדים בוחר להסיט את הדיון מהעיקר. רשות שדות התעופה פועלת בחודשים האחרונים באופן אינטנסיבי לגיוס עובדים חדשים בכלל היחידות, ובמסגרת זו כבר גויסו עשרות עובדים נוספים ותהליכי הגיוס נמשכים גם בימים אלה.

אלפי נוסעים, בהם ילדים ומשפחות שתכננו במשך חודשים את חופשת הקיץ שלהם, עלולים למצוא את עצמם היום ללא אפשרות לצאת לחו״ל או לשוב לישראל. מחלוקות בין הנהלה לעובדים צריכות להתברר באחריות ובשיח, ולא על גבם של הנוסעים".