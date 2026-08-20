תאהבו או תשנאו: אבישי בן חיים צודק

ביממה האחרונה אבישי בן חיים נמצא תחת מתקפה כוללת של מחנה האנטי, או כמו שהוא נקרא בטעות, מחנה השינוי. מה הוא פשעו החמור של אבישי שגרר מתקפה שכזו? הוא אומר את האמת.

אפשר להגיד הרבה על התאוריות התפיסות והניתוחים של אבישי בן חיים, לפעמים הן מדויקות יותר או מחודדות פחות, לפעמים הן מנוסחות באופן עקלקל וממותק מידי, לפעמים הן חלביות מידי. לרוב זה קורה בגלל ניסיונות של אבישי, לשמור על אחדות.

אבל גם עם ניסוח מסורבל בניסיון להמתיק את הגלולה, במבחן התוצאה התאוריות שלו לא טועות.

אנשים מתעקשים לעקם את דבריו של אבישי, בכוח, בציניות, בזדון. אבל מה שד"ר בן חיים ממשיך להזכיר לנו, לכולנו, הוא אמת פשוטה: הם לא בזים לנתניהו, אלא למצביעיו.

בואו נדמיין עולם, כולנו יחדיו, בו מחר בבוקר עולה נתניהו לפודיום ראש הממשלה ונושא את נאומו הרשמי האחרון. הוא 'לוקח אחריות', אולי אפילו באופן כנה, בניגוד לקציני צבא בכירים שלקחו אחריות ומסתובבים עכשיו בעולם, ארוכי בלורית ומרופדי כיסים, הוא סוגר עסקה, והולך הביתה, או פשוט פורש לסיים את משפטו כאזרח.

בראשות הליכוד יעמוד אדם אחר, הוא ייבחר בפריימריז, על ידי עשרות אלפי אזרחים וייצג את ציבור המצביעים הגדול, המגובש, המשרת והתורם ביותר במדינת ישראל. השם שלו לא משנה באמת, הרי הוא לא יהיה נתניהו, הוא לא יהיה 'נאשם' הוא לא יהיה תחת חקירה או חשד לפלילים.

האם מישהו, תמים ככל שיהיה, באמת מדמיין תרחיש בו כל המפלגות המחרימות היום לטענתן את נתניהו, עולות אחת אחרי השנייה לרגל אל מטה הליכוד, ומכירות בכך שזו המפלגה הגדולה בישראל, שמייצגת את ציבור המצביעים הגדול בישראל? האם בנטאו ליברמן יוותרו על הדרישה למלוכה? האם איזנקוט יסיר את מועמדותו לראשות הממשלה?

כולנו יודעים שהתשובה היא לא, כולנו יודעים שתוך שעתיים של קופירייטינג קדחתני, תימצא סיבה חדשה להכחיש מהליכוד ומצביעיו את מעמדם הראוי. כי החרם הוא באמת לא על נתניהו, הוא על מצביעיו.

ולא, אינני מאלה שטוענים שמי שאיננו תומך בנתניהו, אוטומטית איננו ימין. אלא שהוא ימין ציני, הוא עושה שימוש בנתניהו, באופן שיש לומר, הוא נבזי, נמוך ותועלתני לחלוטין, על מנת לגנוב את המלוכה, לטעון לכתר שבאופן טבעי אמור להיות מונח על ראשם של מצביעי הליכוד.

אפשר להמשיך ולהתעקש לעוות את דבריו של בן חיים, אפשר לשלוח שכירי חרב מכל מיני סוגים החמושים בכל מיני מגנים שמונעים מהם ביקורת מתוקף מעמדם החברתי לירוק רעל על בן חיים, אפשר לומר עליו הרבה מאוד דברים, אבל אם אתם לא נאיביים ואתם (בצדק) לא מאמינים שאם מחר נתניהו יפרוש על מפלגות הימין יתיישרו מחדש מאחורי הליכוד ויוותרו על מאבק המלוכה, אז ברוכים הבאים למציאות ולאמת של בן חיים.