דרמה במטבח של "מאסטר שף": עדן הראל פוצעת את ג'קי אזולאי 

אירוע מתוח ומבהיל נרשם במהלך הצילומים למשימה הקבוצתית של "מאסטר שף", שאיחדה בין עדן הראל לג'קי אזולאי. מה שהתחיל בוויכוח מקצועי על מרקם הכבד הקצוץ והוספת טחינה, הסתיים בפציעה לא נעימה של ג'קי כשסכין מטבח חדה מעדה מידה של עדן.

"הכבד במרקם של טחינה - זה נחנק!"

הכל החל כאשר המתמודדות עבדו יחד ליד מעבד המזון על הכנת מנת כבד עוף. עדן הראל, שמאמינה בטכניקה הייחודית שלה, בחרה לשלב מעט טחינה בתערובת במטרה לשמור על המרקם ולא לייבש את המנה. "טחינה שומרת על המרקם שלא יתייבש וזה יוצא מושלם," הסבירה עדן בראיון. "ואני כאילו באמת בהלם איך לא כולם יודעים את זה. שימו טחינה, לא הרבה, בקטנה, בתוך כבדי העוף שלכם. נקודה."

מנגד, ג'קי אזולאי ממש לא התלהבה מהיוזמה הקולינרית והביעה את מחאתה הנחרצת תוך כדי טעימה: "למה לא הקשבת לי? יש לי את סלט הכבד הכי טעים בעולם."

ג'קי הוסיפה בראיון משלה: "לפעמים אנשים לא יודעים כמה אני יודעת וכמה באמת יש לי אינטואיציה נורא נורא טובה בלעשות משהו שהוא לא... לא ממקום של גאווה חלילה."

הרגע שבו הכל נעצר: הפציעה ליד קרש החיתוך

בעוד השתיים ממשיכות להחליף הערות לגבי התיבול, המלח והכמון, הן עברו לטיפול בבצלים הקטנים. תוך כדי עבודה מהירה ומתוחה ליד עמדת החיתוך, סכין המטבח של עדן מעדה — ופגעה באצבעותיה של ג'קי.

"אוי, אופס, סמאללה! איי! חתכתי אותך?" זעקה עדן בבהלה כשקלטה את שארע. ג'קי מיד נסוגה לאחור כשהיא מנסה לעכל את עוצמת החתך והמתיחות הפכה ברגע אחד לדאגה ובהלה.

ג'קי מיהרה לעבר הכיור כשהיא כואבת ומבוהלת: "יואו, נראה לי בשתי אצבעות!". עדן, שליוותה אותה מיד לברז המים לשטיפת הפצע, לא הצליחה להסתיר את החרדה: "יואו, אני חתכתי אותה, את ראית? אמא'לה, השם ישמור."

איך תסתיים המשימה הקבוצתית והאם הבנות יצליחו להתגבר על הפציעה ולהגיש את המנה בזמן? הפרק המלא של "מאסטר שף" ישודר הערב (חמישי) אחרי החדשות בערוץ קשת 12.