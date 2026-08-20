הדרמה בנתב"ג: אלו הטיסות המבוטלות

הכאוס בנתב"ג. שדה התעופה נסגר כעת (חמישי) באופן רשמי, ביום הכי עמוס בשנה, עם 600 טיסות ומעל ל-100 אלף טסים. ברחבי העולם החלו להוריד נוסעים מטיסות לישראל.

חברת התעופה ארקיע עדכנה כעת את הנוסעים על הטיסות שיוצאות כמתוכנן ועל הטיסות המבוטלות.

ברצלונה 271/272 – הטיסה בהשהיה.

פראג 281 – הטיסה יוצאת, בתהליך צ׳ק-אין.

קורפו 053 – הטיסה בהשהיה.

אילת 815 – הטיסה יוצאת.

אתונה 1213 – הטיסה בהשהיה.

פריז 1749 – הטיסה בהשהיה.

טביליסי 1417 – הטיסה בהשהיה.

טיווט 367 – הטיסה יוצאת.

רומא 1335 – הטיסה בהשהיה.

בטומי 419 – הטיסה בהשהיה.

פאפוס 151 – הטיסה בהשהיה.

טירנה 411 – ממתינים לעדכון.

עוד נמסר כי "צוותי ארקיע פועלים בשעה זו על מנת לצמצם ככל האפשר את הפגיעה בנוסעים ולהוציא את הטיסות מיד עם התאפשרות חידוש הפעילות הסדירה בנתב״ג. אנו ממליצים להתעדכן באתר החברה, ברשתות החברתיות ובאמצעי התקשורת. ארקיע תמשיך לעדכן את נוסעיה באופן שוטף ובהתאם להתפתחויות".