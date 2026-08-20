מכה לסמוטריץ': השופט סולברג הורה לו להסיר סרטון בחירות

השופט סולברג ( יונתן זינדל/פלאש 90 )

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, נתן היום (חמישי) צו ארעי ובו הורה לשר בצלאל סמוטריץ' ולמפלגתו להסיר מחשבונותיהם ברשתות החברתיות סרטון שהתפרסם אתמול בערב.

בסרטון נראות שתי ילדות משוחחות זו עם זו על כך שאביה של אחת מהן לא נדרש לשרת מילואים כבר שנה, והן מסכימות שהסיבה לכך היא "סמוטריץ'". עמותת בוחרים בישראל עתרה נגד הסרטון וטענה שיש בו הפרה של האיסור על שיתוף ילדים בתעמולת בחירות. העמותה ביקשה גם צו ארעי להסרת הסרטון עד תום הדיון בעתירה. כאמור, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית נתן את הצו הארעי והורה לשר ולמפלגתו להשיב לעתירה עד יום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט 2026. סעיף 2ג לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט–1959, אוסר לשתף בתעמולת בחירות ילד בן פחות מ-15, למעט שימוש בצילום או בהקלטה שמופיע בהם ילד בפעילות שגרתית.

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נזכיר כי מוקדם יותר היום, מפלגת ישר! ברשות גדי איזנקוט באמצעות עו"ד אורי הברמן, שלחה מכתב התראה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, בדרישה להורות לשר בצלאל סמוטריץ׳ ולמפלגת הציונות הדתית להסיר סרטון תעמולה שפורסם בחשבון ה-X של השר תחת הכותרת "מחזירים את המילואימניקים הביתה".

במכתב נטען כי מדובר בסרטון תעמולה העושה שימוש בילדים, בניגוד לסעיף 2ג לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט–1959.

עוד נטען כי היה נכון לסמן את הסרטון בסימון AI, שכן הסרטון מציג את סמוטריץ׳ כמי שפועל למען המילואימניקים, בעוד שלגישת ישר! השר סמוטריץ' פעל לחקיקת השתמטות חרדית ולא פעל למען המשרתים - באופן שפוגע בצה"ל וביכולת של המדינה להבטיח את ביטחונה.