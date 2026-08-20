הדרמה בשדה התעופה: נעצרו כל הנחיתות בנתב"ג

שביתת פתע פרצה היום (חמישי) בשדה התעופה בן גוריון, כל עמדות הצ'ק אין נסגרו.
מדובר באחד הימים העמוסים ביותר בשנה, בשיא החופש, חודש אוגוסט, עם קרוב ל-100 אלף נוסעים ו-600 טיסות. עקב השביתה הודיעו לטייסים ולחברות התעופה כי הוא ייסגר בשעה 14:00.
מרשות שדות התעופה נמסר: "בעקבות הנחיית ועד העובדים על שיבושים בנתבג, החל מהשעה 14:00 תופחת הפעילות האווירית בנתב״ג, עד לעצירה מלאה של *נחיתות*. המראות יצאו בהדרגה עפ"י לוח טיסות מעודכן.
ציבור הנוסעים מתבקש להתעדכן באופן שוטף מול חברות התעופה בנוגע למועד טיסתם ולשינויים אפשריים בלוחות הזמנים".
שרת התחבורה מירי רגב, מיהרה לשגר איום ואמרה: "השובתים ישלמו ביוקר". בינתיים, ברחבי העולם, חברות תעופה הורידו נוסעים מטיסות המיועדות להמריא לישראל.
אולי השרה הנכבדה,אם היא בארץ בכלל....לא תאיים אלא תוסיף כסף לעובדים וגם עובדים