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הדרמה בשדה התעופה: נעצרו כל הנחיתות בנתב"ג

כאוס באמצע אוגוסט: נתב"ג נסגר לפעילות, נעצרו כל הנחיתות בשדה התעופה. ברחבי העולם הורדו נוסעים מטיסות שהיו צריכות להמריא לישראל.

13:45
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נמל התעופה בן גוריון ((צילום: אבשלום ששוני / פלאש90))

שביתת פתע פרצה היום (חמישי) בשדה התעופה בן גוריון, כל עמדות הצ'ק אין נסגרו.

מדובר באחד הימים העמוסים ביותר בשנה, בשיא החופש, חודש אוגוסט, עם קרוב ל-100 אלף נוסעים ו-600 טיסות. עקב השביתה הודיעו לטייסים ולחברות התעופה כי הוא ייסגר בשעה 14:00.

מרשות שדות התעופה נמסר: "בעקבות הנחיית ועד העובדים על שיבושים בנתבג, החל מהשעה 14:00 תופחת הפעילות האווירית בנתב״ג, עד לעצירה מלאה של *נחיתות*. המראות יצאו בהדרגה עפ"י לוח טיסות מעודכן.

ציבור הנוסעים מתבקש להתעדכן באופן שוטף מול חברות התעופה בנוגע למועד טיסתם ולשינויים אפשריים בלוחות הזמנים".

קובי פינקלר

שרת התחבורה מירי רגב, מיהרה לשגר איום ואמרה: "השובתים ישלמו ביוקר". בינתיים, ברחבי העולם, חברות תעופה הורידו נוסעים מטיסות המיועדות להמריא לישראל.

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טל
לפני 58 דקות

אולי השרה הנכבדה,אם היא בארץ בכלל....לא תאיים אלא תוסיף כסף לעובדים וגם עובדים
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