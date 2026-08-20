הדרמה בשדה התעופה: נעצרו כל הנחיתות בנתב"ג

שביתת פתע פרצה היום (חמישי) בשדה התעופה בן גוריון, כל עמדות הצ'ק אין נסגרו.

מדובר באחד הימים העמוסים ביותר בשנה, בשיא החופש, חודש אוגוסט, עם קרוב ל-100 אלף נוסעים ו-600 טיסות. עקב השביתה הודיעו לטייסים ולחברות התעופה כי הוא ייסגר בשעה 14:00.

מרשות שדות התעופה נמסר: "בעקבות הנחיית ועד העובדים על שיבושים בנתבג, החל מהשעה 14:00 תופחת הפעילות האווירית בנתב״ג, עד לעצירה מלאה של *נחיתות*. המראות יצאו בהדרגה עפ"י לוח טיסות מעודכן.

ציבור הנוסעים מתבקש להתעדכן באופן שוטף מול חברות התעופה בנוגע למועד טיסתם ולשינויים אפשריים בלוחות הזמנים".