יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אנדרו גארפילד

אנדרו גארפילד ( צילום: שטארסטוק )

רבים מכירים אותו בתור ספיידרמן, אבל אנדרו גארפילד הוא הרבה יותר מגיבור העל שגילם על המסך. לאורך השנים הוא הספיק לככב בסרטים עטורי שבחים, לקבל מועמדויות לאוסקר ולהפוך לאחד השחקנים האהובים בהוליווד. לכבוד יום הולדתו ה-43, הנה 10 דברים שכדאי לדעת עליו.

1. הוא בכלל נולד בארצות הברית למרות שהוא מזוהה מאוד עם בריטניה, גארפילד נולד ב-20 באוגוסט 1983 בלוס אנג'לס. כשהיה בן שלוש עברה משפחתו לבריטניה, שם גדל והתחנך - ולכן הוא מחזיק באזרחות אמריקאית ובריטית. 2. לפני המשחק הוא בכלל עסק בספורט בילדותו גארפילד עסק בהתעמלות ובשחייה, ורק בהמשך גילה את עולם המשחק. בגיל 16 החל ללמוד משחק באופן רציני, ובהמשך השלים את לימודיו בבית ספר לדרמה בלונדון. 3. הפריצה הגדולה הגיעה לפני ספיידרמן עוד לפני שלבש את החליפה האדומה, גארפילד זכה לתשומת לב בזכות תפקידים בסרטים כמו "נער א'" ו"הרשת החברתית". האחרון הפך להצלחה גדולה והכניס אותו לרשימת השחקנים הצעירים המסקרנים בהוליווד. 4. ואז הגיע ספיידרמן בשנת 2012 נכנס גארפילד לנעליו של פיטר פארקר בסרט "ספיידרמן המופלא", ובהמשך חזר לסרט ההמשך. התפקיד הפך אותו לכוכב בינלאומי ולאחת הגרסאות המזוהות ביותר עם גיבור-העל האהוב.

אנרדו גארפילד כספיידרמן ( צילום: מרוואל )

5. הוא יצא עם אמה סטון

על הסט של "ספיידרמן המופלא" הכיר גארפילד את אמה סטון, שגילמה את גוון סטייסי. הכימיה עברה מהר מאוד מהמסך לחיים האמיתיים והשניים ניהלו זוגיות במשך כמה שנים, עד שנפרדו ב-2015.

6. הוא חזר לספיידרמן - והפתיע את כולם

אחרי שנים מחוץ לעולם של ספיידרמן, גארפילד חזר לתפקיד ב"ספיידרמן: אין דרך הביתה" לצד טום הולנד וטובי מגווייר. ההופעה שלו נשמרה בסוד במשך חודשים והפכה לאחד הרגעים המדוברים בסרט.

7. הוא כבר היה מועמד פעמיים לאוסקר

גארפילד הוכיח שהוא הרבה מעבר לכוכב של סרטי גיבורי-על. הוא היה מועמד לאוסקר לשחקן הטוב ביותר על "הסרבן" ובהמשך קיבל מועמדות נוספת על הופעתו במחזמר "טיק, טיק... בום!".

אנדרו גארפילד ( צילום: שטארסטוק )

8. גם כוכב תיאטרון

לצד הקריירה הקולנועית, גארפילד זכה להצלחה גדולה על הבמות. הופעתו במחזה "מלאכים באמריקה" זיכתה אותו בפרס טוני היוקרתי לשחקן הטוב ביותר במחזה.

9. שומר על החיים האישיים שלו יחסית רחוק מהמצלמות

למרות מעמדו כאחד השחקנים המוכרים בעולם, גארפילד משתדל לשמור על פרטיותו ולא מרבה לחשוף פרטים מחייו האישיים. לאורך השנים נקשר שמו למספר נשים מוכרות, אך הוא עצמו מעדיף בדרך כלל לא לדבר על מערכות היחסים שלו.

10.איבד את אמו

אמו של גארפילד, לין, הלכה לעולמה מסרטן הלבלב בשנת 2019. האובדן השפיע עליו עמוקות, והוא דיבר מאז בפתיחות ובצורה מרגשת על האבל ועל האהבה שנותרת גם אחרי המוות. בהמשך סיפר כי העבודה על "טיק, טיק... בום!" אפשרה לו לתעל חלק מהרגשות האלה לתוך התפקיד.