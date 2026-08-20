הושלמה השיבה לארבעת יישובי צפון השומרון שפונו בהתנתקות

ציון דרך נרשם הבוקר (חמישי) בצפון השומרון: 30 המשפחות הראשונות נכנסו להתגורר באופן קבוע ביישוב כדים, 21 שנה לאחר שנעקר במסגרת תוכנית ההתנתקות. את המשפחות ליוו שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ׳ וראש מועצת שומרון יוסי דגן.

הגרעין המיישב מורכב ברובו ממשפחות מתל אביב וממרכז הארץ, ובהן בוגרי ישיבות ציוניות ומשוחררי מילואים ממלחמת חרבות ברזל. במהלך היום צפוי להתקיים במקום טקס העלייה הרשמי בהשתתפות שרים, חברי כנסת, אישי ציבור והמשפחות שעברו להתגורר ביישוב.

עם הגעת המשפחות נרשם רגע סמלי, כאשר עוגן דרורי, בן למשפחה ממייסדי כדים ונכה צה"ל ששרד 11 פיגועי ירי, הגיע למקום עם דגל היישוב המקורי. דרורי שמר במשך 21 שנה על הדגל שהוסר מהתורן ביום הפינוי, במטרה להשיב אותו כאשר משפחות יחזרו לכדים.

"זו התרגשות גדולה שלא ניתן לתאר. ידעתי, ידעתי, ידעתי שנחזור", אמר דרורי. "זה משהו שינקתי מילדות. בכל זאת, כנכד לניצולי שואה ונכד ללוחמי לח"י, ההורים שלי הגיעו מבתים ציוניים שבהם למדו שלא מוותרים על ארץ ישראל".

החזרה לכדים מגיעה לאחר החזרה לחומש, שא-נור וגנים, ומשלימה את השיבה לארבעת היישובים בצפון השומרון שנעקרו בהתנתקות. המהלך הוא חלק מ"תוכנית ההתחברות", שמובילות המועצה האזורית שומרון ותנועת אמנה, וכוללת הקמה של 19 יישובים חדשים במרחב.

סמוטריץ׳ אמר עם כניסת המשפחות: "21 שנים לאחר פשע הגירוש מצפון השומרון, היום השלמנו את התיקון, ואחרי חומש, שא-נור וגנים, חזרנו היום גם ליישוב כדים שבצפון השומרון. יישובים אלו מהווים רצועת ביטחון ממשית לכלל מדינת ישראל. גורשנו מ-4 יישובים, נקים 19 יישובים בצפון השומרון".