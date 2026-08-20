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ויראלי

כתבת כאן 11 בבית חולים: "היום הכי נוראי בעולם, אני מתפללת"

הכתבת שיתפה ברגעים המתוחים בבית החולים הווטרינרי לאחר שכלבתה אלמה אובחנה עם דלקת קרום המוח

13:16
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כאן 11 (צילום: אוליבר פיטווסי)

יום מתוח ועמוס בחרדות עבר אתמול (רביעי) על עמית הררי, לאחר שכלבתה האהובה, אלמה, פונתה בדחיפות לקבלת טיפול רפואי בבית החולים הווטרינרי.

בפוסט ששיתפה כתבת התרבות של כאן 11 עם עוקביה ברשתות החברתיות, תיארה הררי את הרגעים הקשים והגדירה את האירוע כ"היום הכי נורא בעולם". לדבריה, הכלבה סבלה מתסמינים פתאומיים שהציגו בעיה ניורולוגית מורכבת, זאת לאחר שבערב הקודם עוד הייתה בריאה לחלוטין.

לאחר שעות ארוכות של בדיקות וציפייה מורטת עצבים לתוצאות, התקבלה האבחנה הרפואית: אלמה סובלת מדלקת קרום המוח. בעקבות האבחון הוחלט לאשפז אותה באופן מיידי להמשך טיפול והשגחה צמודה. "היא אובחנה עם דלקת קרום המוח ונשארה כרגע לאשפוז ולהשגחה, ובגדול אני מתפללת", שיתפה הררי בכאב, "היא הכל הכל שלי".

הררי הודתה להמוני העוקבים שהציפו אותה בהודעות תמיכה וחיזוק, וביקשה מהציבור להמשיך ולשלוח אנרגיות טובות ותפילות לרפואתה השלמה של אלמה.

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