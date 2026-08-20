הגבלה חדשה בהר הבית: השביל הצפוני נחסם ליהודים

יהודים משווחים הר הבית ( ארגון בידנו )

עולי הר הבית טוענים הבוקר (חמישי) כי המשטרה החמירה את הגבלות התנועה המוטלות על יהודים בהר הבית, ואסרה עליהם ללכת בשביל הצפוני. לדבריהם, מדובר ב"גזירה משטרתית חדשה", שמונעת מהם להביט לעבר מקום המקדש, המזבח והעזרה.

על פי העולים, בעקבות ההגבלה החדשה נחסמה האפשרות להתבונן על רצפת מקום המקדש והעזרות. לטענתם, השביל הצפוני הוא המקטע היחיד במסלול שבו יהודים יכולים להביט לעבר האזור. בשנתיים האחרונות החמירה המשטרה את הנהלים בצד הצפוני של הר הבית, ומנעה מיהודים להתקרב לשפת הרמה העליונה. לפי הפרטים שנמסרו, ההגבלה נקבעה בעקבות החשש להתפרצות חוזרת של פעילי מקדש, לאחר שהניפו את שתי הלחם בחג השבועות.

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אלא שהבוקר, לטענת עולי הר הבית, הורחבה ההגבלה והמשטרה אינה מאפשרת עוד ליהודים ללכת בכל השביל הצפוני. לדבריהם, השינוי מרחיק אותם מהמקטע שממנו ניתן לראות את רצפת מקום המקדש עצמו.

עולי הר הבית הדגישו את החשיבות שהם מייחסים להתבוננות במקום, וציטטו את דברי הכלי יקר: "וכל המסתכל במקום הקדוש ההוא, מיד נתלבש רוח טהרה וקדושה, ומלך עליון ביופיו יתברך תחזינה עיניו, ובראיה בלבד מספיק לאדם לקנות את השלימות ההיא במקום המקדש. ומטעם זה שלמים וכן רבים נכספה נפשם לעמוד במקום הקדוש".

בעקבות החמרת הכללים פנו העולים אל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והתלוננו על ההגבלה החדשה. הם ביקשו ממנו להתערב ולהביא להסרתה בהקדם, וכן לפעול להגמשה רחבה יותר של הגישה למקומות נוספים בהר הבית, שלטענתם המשטרה מאפשרת את הכניסה אליהם למוסלמים בלבד.