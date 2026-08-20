ירון אברהם זועם על הכאוס: "לא פחות מהזיה"

ירון אברהם ( ערוץ 2, ויקימדיה )

ירון אברהם תיעד היום (חמישי) את הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, לאחר שלדבריו המתין במשך יותר משעתיים לקבלת המזוודות. זאת על רקע הכרזת הנהלת המבצעים של נתב"ג על "אירוע משברי", בשל קשיים תפעוליים, קושי בפריקה ובהעמסת מטוסים ומחסור בעמדות חנייה.

"טוב, קטונתי, אני לא כתב תעופה, אבל מה שקורה פה בשדה התעופה, בעולם הנכנסים, הוא לא פחות מהזיה", אמר אברהם בסרטון שפרסם. "רשות שדות התעופה פשוט, אי-תפקוד. כאילו, לא ידעתם שאוגוסט זה התקופה הכי חמה? לא ידעתם שיש הרבה טיסות, הרבה אנשים שיוצאים ונכנסים?". אברהם סיפר כי הנוסעים בטיסה שלו המתינו זמן ממושך לכבודה: "עיכוב של מעל שעתיים אצלנו למזוודות. כל פעולת הצ'ק אין, אני שומע מחברים בפנים, פשוט הופסקה. כאילו עומדים במקום והמסועים לא, מה שנקרא, קצרים מלהכיל. מצוקת כוח אדם משוגעת".

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לפי שעה, הצ'ק אין בשדה נעצר בעקבות הודעה פנימית שהופצה לצוותים. מסתמן כי מדובר בשביתה של צוותי המיון. האירוע מתרחש באחד הימים העמוסים בשנה, כאשר כ-100 אלף נוסעים צפויים לעבור בנתב"ג.

אברהם התייחס גם לתיירים שנוחתים בישראל ונאלצים להתמודד עם ההמתנה הממושכת. "מגיע תייר עכשיו, מחכה לזה, למזוודה, כל כך הרבה זמן, איזה התחלה חרא בחופשה שלו בישראל. למה? אוגוסט, זה כל כך בסיסי. תגברו כוח אדם, תעשו תגבורת יותר משמעותית".

בסיום הסרטון הוסיף: "למה? שעתיים מזוודה? לא חבל? עומדים פה ילדים, עשרות משפחות, פשוט זרוקים. לא לעניין. די, בוא נעבור את השלב הזה כבר".