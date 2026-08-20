גיא פלג בתגובה ראשונה לשמועות נגד בתו 

העיתונאי והמגיש גיא פלג, התייחס היום (חמישי) לשמועות הקשות שהפיצו ברשת נגד בתו.

הסערה החלה לאחר שבערוצי טלגרם הופצו דיווחים שקריים שלפיהם רוני פלג העבירה לכאורה מידע לאיראנים על מקום מגוריהם של אנשי קבע בחיל האוויר ובני משפחותיהם, בתמורה ל-100 דולר. מדובר בטענות כוזבות, שהופצו בתוך זמן קצר לקהל גדול ברשת.

ברדיו 103fm אמר פלג: "המשפחה שלי ואני נקלענו לשטח אש. אני כבר לא נדהם כי אני יודע שאין גבול ואין קווים אדומים, וכל האמצעים כשרים כדי לנסות להפחיד ולהלך אימים על כל מי שמעז לבקר את השליט".

פלג המשיך לתקוף את נתניהו ואמר: "הוא מסוכן לישראל, הוא מסוכן לאזרחיה, הוא מסוכן לדמוקרטיה ולכל מה שאני אוהב בלב שלם".