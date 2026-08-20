"נפטרה לפני 42 שנה": אלי פיניש על הפדיחה של קשת 12

תחקיר קטן היה חוסך מבוכה גדולה: הדר, תחקירנית מערכת "חדשות הבוקר" של קשת 12, פנתה לשחקן והסטנדאפיסט אלי פיניש בהצעה להשתתף בפינה חדשה בשם "אמאל'ה".

במסגרת הפינה, אמורה המערכת להציג תמונה של אמו של מפורסם, בעוד הפאנל מנחש כמי מדובר ולאחר מכן עולה האם לראיון קצר. אלא שהתחקירנים שכחו לבדוק פרט אחד מרכזי: אמו של פיניש הלכה לעולמה לפני עשרות שנים.

פיניש לא נשאר חייב והשיב להדר בהומור שחור ומתוחכם: "אמא שלי נפטרה לפני 42 שנה, אבל אני בטוח שהייתה שמחה להשתתף. היא תמיד אהבה את חדשות הבוקר של 12". את צילום המסך של השיחה שיתף היום (חמישי) פיניש בחשבון האינסטגרם שלו לצד הכיתוב " צוחקים הדר", מה שעורר גל תגובות משועשעות ברשת מצד חברים לתעשייה ועוקבים.