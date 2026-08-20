בשיא העומס: שביתת פתע בנתב"ג, עמדות הצ'ק אין נעצרו

נתב"ג ( (Photo by Nati Shohat/Flash90) )

כאוס נרשם היום (חמישי) בנמל התעופה בן גוריון, לאחר שהנהלת המבצעים של שדה התעופה הכריזה על "אירוע משברי". לפי ההנהלה, ההכרזה מגיעה בעקבות שורה של קשיים תפעוליים המשפיעים על הפעילות בנמל התעופה.

בין הקשיים שעליהם הצביעה הנהלת המבצעים נמצאים קושי בפריקה ובהעמסה של מטוסים, וכן מחסור בעמדות חנייה. הקשיים מצטברים בשעה שבנתב"ג נערכים לאחד הימים העמוסים ביותר בשנה, עם צפי למעבר של כ-100 אלף נוסעים בשדה. במקביל להכרזה על האירוע המשברי, לפי שעה נעצר הצ'ק אין בנמל התעופה. העצירה הגיעה בעקבות הודעה פנימית שהופצה לצוותים הפועלים בשדה.

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על פי הפרטים הידועים בשלב זה, מסתמן כי מקור האירוע הוא שביתה של צוותי המיון. עם זאת, לפי שעה מדובר בהערכה העולה מהמתרחש בשדה ומההודעה הפנימית שהועברה לצוותים, ולא נמסר אישור רשמי נוסף בנוגע להיקף השביתה או למשכה.

האירוע מתרחש בעיצומו של יום שבו צפוי עומס חריג במיוחד בנתב"ג. כ-100 אלף נוסעים צפויים לעבור במהלך היום בשדה התעופה, כאשר עצירת הצ'ק אין והקשיים בפריקה, בהעמסה ובחניית המטוסים יוצרים מצב תפעולי מורכב.

בהנהלת המבצעים הגדירו את המצב כ"אירוע משברי", ובשלב זה הפעילות מתנהלת תחת הקשיים שנוצרו. טרם נמסר מתי יתחדש הצ'ק אין באופן מלא, ומה יהיו ההשלכות על הנוסעים הצפויים להגיע לנמל התעופה בשעות הקרובות.

מרשות התעופה נמסר בתגובה: "רשות שדות התעופה מתמודדת בשעה זו עם שיבושים בעבודה, בהנחיית ועד העובדים, אשר משפיעים על הפעילות התפעולית ועל השירות לציבור הנוסעים.

הנהלת הרשות פונה לעובדים בדרישה להפסיק באופן מיידי כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בעבודה הסדירה ולהחזיר את הפעילות לשגרה מלאה.

הרשות רואה בחומרה כל פעולה מכוונת העלולה לפגוע בציבור הנוסעים ובפעילותו התקינה של נתב״ג, במיוחד בתקופה של עומסי קיץ והיקפי פעילות גבוהים.

ככל שהשיבושים לא ייפסקו, בכוונת הרשות לפנות בדחיפות לבית הדין לעבודה ולבקש את התערבותו.

כלל הגורמים בנתב״ג פועלים לצמצום השפעת האירוע ולשמירה ככל הניתן על רציפות תפעולית ושירות לנוסעים."