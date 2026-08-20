מלחמת הכבוד בש"ס: הושגה פשרה זמנית

יו"ר סיעת ש"ס אריה דרעי, נפגש היום (חמישי) עם הרב יצחק יוסף, מתוך ניסיון להגיע להסכמות ביניהם. המשבר בין השניים נסוב סביב רצונו של הרב יצחק לשמש כנשיא מועצת חכמי התורה, דבר שדרעי מתנגד לו.

כעת נמסר כי בין השניים הושגה הסכמה. דרעי מסר לרב יצחק איגרת מפי הרב מאיה, שבה נכתב כי "ש״ס שמרה ושומרת על מורשתו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ״ל וכי הראש״ל מתוקף היותו ממשיך דרכו של אביו אשר הכתירו לפני פטירתו יהיה המנחה ומדריך על מורשתו של מרן זצ״ל בתנועת ש״ס ומוסדותיה".

זקן מועצת חכמי התורה, הרב מאיה, ביקש מהרב יצחק יוסף לקחת על עצמו את עול הנחיית והדרכת מורשתו והנהגתו של הרב עובדיה זצ"ל בקרב נציגי התנועה ובמוסדותיה.

כלומר, על פי הפשרה בין השניים, הרב יצחק רצה לשמש כנשיא המועצת, אלא שבמקום הוא יהיה מנהיג רוחני.