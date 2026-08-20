משה רדמן ( צילום: Ayal Margolin/Flash90 )

משה רדמן התייחס היום (חמישי) לדיבורים שלפיהם שר האוצר לשעבר משה כחלון שוקל לחזור לליכוד באמצעות שריון ברשימת המפלגה לכנסת. בדבריו תקף רדמן בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו, והזהיר את כחלון מפני הצטרפות אפשרית לרשימה.

"אני שומע דיבורים הולכים ומתחזקים על זה שמשה כחלון שוקל לחזור לליכוד בשריון, כחלק מהניסיון של הנוכל השקרן נתניהו להציג את הרשימה כרשימה מתחדשת", כתב רדמן. בהמשך פנה לכחלון והביע תקווה כי הוא אינו מתכוון לחזור למפלגה: "אני מקווה מאוד בשבילו שהוא לא שוקל את זה, כי הוא לא יסלח לעצמו עד ימיו האחרונים אם הוא יצטרף למושב לצים ערלי לב כזה".

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רדמן המשיך במתקפה נגד נתניהו ובכירי הממשלה, וטען כי גם צירוף דמויות חדשות לרשימת הליכוד לא ישנה את הביקורת המופנית כלפיהם. לדבריו, "אין כפרה על מחדל והפקרה כמו השבעה באוקטובר, כמו הפקרת החטופים, כמו הפקרת הצפון, כמו השסע החברתי שהם העמיקו כאן, הפוליטיזציה של מערכת הביטחון, הניסיון לפרק את הדמוקרטיה, הזלזול ביוקר המחיה וההפיכה של הכל לפוליטיקה זולה ובזויה".

לדבריו, האפשרות שנתניהו ישריין ברשימה אישיות ציבורית מוכרת אינה יכולה לשנות את התמונה. "אין כפרה וגם שריון של מאמא תרזה לא יעזור", כתב.

רדמן סיים את דבריו במתקפה נוספת על ראש הממשלה ובכירי הממשלה: "נתניהו וכל שאר הבכירים שהיו שותפים לפשע ההיסטורי נגד עם ישראל בשנים האחרונות הם פסולים מכל וכל ושום פראייר תורן לא ישנה את זה".