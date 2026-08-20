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טורקיה תוקפת: נמשיך לחזק את צבא סוריה

הממשלה הטורקית מגיבה לתקיפה הישראלית ולדבריו של שר הביטחון ישראל כ"ץ ומתחייבת להמשיך ולחזק את הצבא הסורי, למרות דרישות ישראל

12:28
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ארדואן (Drop of Light / Shutterstock)

לאחר התקיפה הישראלית בצפון סוריה, והאיום החד של השר ישראל כ"ץ לשלטונות הטורקיים, שר ההגנה הטורקי לא שותק ומתחייב להמשיך לחזק את צבא סוריה.

מוקדם יותר הפנה השר ישראל כ"ץ אמירות ישירות לעבר ארדואן והשלטונות בטורקיה והזהיר: "אתה גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה". בנוסף הודיע כי אין בכוונת ישראל לאפשר לאף כוח להתבסס על גבולותיה.

התגובה הטורקית לא איחרה, שר ההגנה הטורקי הודיע: "המאמצים והתרומות שלנו להגן על ריבונותה ושלמות שטחה של סוריה, ולהשיג מבנה יציב ובטוח יימשכו בנחישות, העולם חייב לעמוד במהירות נגד הצעדים הישראלים, שהפכו פלישות והפרת ריבונות לדבר שבשגרה. אנו נמשיך לסייע בפיתוח הצבא הסורי וקידומו".

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