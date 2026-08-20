מיכאל שמש תוקף את מפלגת הקואליציה: "איזה ביזיון"

מיכאל שמש ( תומר ניוברג / פלאש90 )

חודשיים לפני הבחירות ונראה כי מפלגת ש"ס נמצאת בבעיה רצינית. בעוד שהיא עדיין לא מצליחה להתניע את קמפיין הבחירות שלה, המשבר בין יו"ר המפלגה אריה דרעי, לרב יצחק יוסף - מחריף.

המשבר בין השניים נסוב סביב רצונו של הרב יצחק לשמש כנשיא מועצת חכמי התורה, דבר שדרעי מתנגד לו. הבוקר הגיע דרעי לביתו של הרב יצחק יוסף, במהלך שעשוי לסיים את המתיחות הארוכה בצמרת ההנהגה הספרדית. הכתב הפוליטי מיכאל שמש, התייחס לכך וכתב: "את הביזיון שהתרחש ומתרחש במפלגת ש"ס, גם עשרים פגישות בין דרעי לרב יצחק יוסף לא יצליחו לכסות".

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על פי הדיווח בחדשות 12, בימים האחרונים מינה דרעי כמה גורמים שינסו לתווך בין הצדדים, בהם השר לשעבר אריאל אטיאס ואחיו, מומו דרעי. השניים פנו לרב יוסף, בעוד דרעי פנה לחבר מועצת החכמים הותיק במפלגה, הרב מאיה, בניסיון לקדם פשרה.

לפי ההצעה שהועברה לרב יוסף, מנהיגי ש"ס יחתמו על מסמך שיקבע כי המפלגה הולכת בדרכו של הרב עובדיה יוסף וכי הרב יצחק יוסף הוא ממשיך דרכו. בנוסף הוצע כי הרב יוסף יוביל את הכנסים והאירועים המרכזיים של המפלגה. אלא שההצעה אינה מספקת אותו. הרב יוסף דורש שהמפלגה תהיה כפופה לגמרי למועצת החכמים וכי המסמך יהיה ניסוח מפורש יותר, שלפיו ש"ס עצמה הולכת בדרכו של הרב יצחק.

עם זאת, המאמצים להגיע להסכמות נמשכים, ובש"ס מעריכים כי תימצא הנוסחה שתאפשר לגשר על המחלוקות בין דרעי לרב יוסף.