אושר כהן חושף מה עבר עליו בשנה האחרונה: "הכי כנה שלי עד היום"

אושר כהן ( (צילום: שי פרנקו) )

אושר כהן משחרר היום (חמישי) את האלבום החדש שלו, "אוגוסט דאמפ 2026", ובוחר הפעם לעשות משהו שהוא בדרך כלל משתדל להימנע ממנו - לפתוח את הדלת לחיים האישיים שלו. האלבום כולל ארבעה שירים חדשים, שכל אחד מהם מתאר סיטואציה אחרת ומציג צד נוסף שעבר עליו בתקופה האחרונה.

"את האלבום הזה אני לא אשכח, עזבו שזה הכי כנה שלי עד היום", כתב כהן עם יציאת האלבום. לדבריו, השירים נולדו מתוך סיטואציות אמיתיות שעבר במהלך השנה האחרונה. "אני משתדל כמה שפחות לחשוף את החיים האישיים שלי בחוץ ולהתמקד בעשייה. אבל במקרה הזה כל השירים האלה משקפים אותי במאת האחוזים". "דאון" - כשהאהבה הופכת ללופ כואב ב"דאון" מתאר כהן מערכת יחסים כואבת עם אישה שנמצאת בתוך מעגל של הרס עצמי. היא מתקשה לקום מהמיטה, נעלמת, נפגעת מקשרים אחרים ושוב מוצאת את עצמה באותו מקום. מהצד השני הוא ממשיך לדאוג לה ולהישבר יחד איתה, כשהשיר כולו נע בין כעס, אהבה וחוסר אונים. "יום הולדת" - הצד הרומנטי "יום הולדת" מציג צד אחר לגמרי. כהן מתאר זוגיות אוהבת דרך המחוות הקטנות: פרחים, פתקים שמוחבאים בבית, מסיבת הפתעה ומתנה שחיכתה לרגע הנכון. זהו שיר אהבה פשוט ושמח, שבו הוא מבקש להפוך את היום של בת הזוג למושלם ומבהיר שעבורו, כל יום לצדה הוא מתנה.

אושר כהן ( (צילום: שי פרנקו) )

"הכלה של המדינה" - בדרך לחתונה

ב"הכלה של המדינה" כהן שר על עדן פינס, שהתחתן איתה לפני מספר חודשים. בין ההתרגשות מהחתונה הוא מכניס לשיר גם לא מעט רגעים קטנים מהזוגיות שלהם - הפילאטיס, הקפה, התלתלים והאהבה שלה לאופנה, ומקדיש לה את ההכרזה: "היא הכלה של המדינה".

"פרח" - הפרידה הכואבת

השיר הכבד ביותר באלבום הוא "פרח", שבו כהן מתאר פרידה מנקודת מבטו של אדם שמאמין שהאישה שאיתו תהיה טובה יותר בלעדיו. הוא לוקח על עצמו את האשמה, מתאר את עצמו כמי שמביא איתו הרס ומשאיר לה מסר אחרון: לקום, להמשיך הלאה ולמצוא את האור גם אחרי שהוא כבר לא יהיה שם.

ארבעת השירים מציגים פנים שונות מאוד של אהבה - מהתאהבות וזוגיות מאושרת, דרך חתונה, ועד למערכות יחסים שמתפרקות ומשאירות אחריהן כאב. ואם בדרך כלל כהן מעדיף לתת למוזיקה לדבר ולא לחשוף יותר מדי על מה שקורה מאחורי הקלעים, הפעם הוא בעצמו מבהיר שאין הרבה מקום לניחושים.

"האלבום הזה שקוף מספיק לדעתי", כתב כהן. "מתפלל בימים האחרונים שתאהבו ותתחברו אליו כמוני". את דבריו סיים בתודה לקהל שמאזין לשירים ומגיע להופעות: "עכשיו זה גם שלכם, תהנו! אוהב, אושר".