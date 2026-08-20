דיווח: הנסיך הארי ומייגן מרקל בדרך לשינוי דרמטי

מייגן והארי. ( (צילום: MattKeeble.com / Shutterstock.com) )

שש שנים אחרי שעזבו את הממלכה במהלך שטלטל את בית המלוכה, הנסיך הארי ורעייתו מייגן מרקל צפויים לחזור ולהתגורר בבריטניה. על פי דיווחים שפורסמו היום (חמישי) בכלי תקשורת בבריטניה, בני הזוג מתכננים את החזרה יחד עם שני ילדיהם.

לפי הדיווחים, בנם הנסיך ארצ'י בן ה-7 ובתם הנסיכה ליליבת בת ה-5 צפויים להתחיל ללמוד בבית ספר בבריטניה כבר בחודש ספטמבר. המשפחה צפויה להתגורר בבית פרטי שאינו שייך לבית המלוכה, ובמקביל לשמור גם על ביתה בקליפורניה. שש שנים אחרי שעזבו החזרה מסמנת תפנית משמעותית עבור בני הזוג. בינואר 2020 הארי ומייגן הודיעו כי הם פורשים מתפקידיהם כבני משפחת מלוכה בכירים, במהלך שזכה לכינוי "מגזיט", ובהמשך עברו להתגורר בארצות הברית. מאז היחסים עם משפחת המלוכה ידעו לא מעט משברים. השניים העניקו את הריאיון המדובר לאופרה ווינפרי, הוציאו סדרת דוקו, ובהמשך פרסם הארי את ספרו האוטוביוגרפי "Spare", שבו חשף פרטים אישיים על משפחתו ועל הקרע עם אחיו, הנסיך וויליאם.

משפחת המלוכה ( Pete Hancock | שטארסטוק )

לא חוזרים לתפקיד המלכותי

למרות המעבר, הארי ומייגן לא צפויים לחזור לתפקידיהם הרשמיים בבית המלוכה. על פי הדיווחים, המלך צ'ארלס עודכן בתוכניותיהם והוא דווקא שמח על האפשרות להיות קרוב יותר לבנו ולנכדיו.

החזרה מגיעה גם על רקע סימנים להתקרבות בין הארי לאביו. בשנים האחרונות הנסיך דיבר בפומבי על רצונו להתפייס עם משפחתו, ולאחר אבחון הסרטן של צ'ארלס אף הגיע לבריטניה כדי לפגוש אותו. מנגד, היחסים בינו לבין הנסיך וויליאם עדיין נחשבים מתוחים.

כך, שש שנים אחרי שעזבו את בריטניה לטובת חיים חדשים מעבר לים, הארי ומייגן צפויים לחזור עם ילדיהם לממלכה. הם אמנם לא חוזרים לארמון, אבל אחרי שנים של קרע משפחתי וכותרות מסביב לעולם - מדובר בסגירת מעגל לא קטנה.