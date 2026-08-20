פאוור קאפל ( צילום מסך רשת 13 )

אחרי שבועות של מתח, דרמה ורגעים מרגשים בווילה, "פאוור קאפל" ברשת 13 מגיעה לשיאה: שלושת זוגות הגמר נקבעו. אסי ועדי בוזגלו, אורי ואנה בנאי ועומרי ודורין קנדה יתמודדו ביום שני הקרוב (24.8) במשימה גורלית שתשפיע באופן ישיר על תוצאות הגמר ותקבע מי יזכה בפרס הגדול.

המסע של שלושת הזוגות לא היה פשוט. כל אחד מהם עבר תהליכים אישיים עמוקים, התמודד עם אתגרים פיזיים ונפשיים, וחשף בפני המצלמות את הצדדים האינטימיים והפגיעים של הזוגיות שלו. עכשיו, כשהגמר מתקרב, המתח עולה והציפייה גוברת. המסע של עומרי ודורין קנדה עומרי קנדה חשף במהלך העונה את ההתמודדות הכלכלית הקשה שלו בשנים האחרונות. בשיחה מרגשת עם בת זוגו דורין, הוא פרט את המציאות היומיומית שבה הוא עובד בשתי עבודות במקביל כדי לפרנס את משפחתו. "את יודעת כמה כסף עבר לי בידיים וכמה הלך על שטויות?", שאל בקול רועד. "אם אני מסיים לעבוד ב-7:00 ויש לי פודקאסט ב-8:00 בבוקר, אני ישן באוטו". מעבר למאבק הכלכלי, קנדה חשף גם את המסע האישי שלו מעולם ההימורים. "אני באתי מעולם של הימורים", אמר בדמעות. "אתה מוכר את ההורים שלך, אתה מוכר את כל המשפחה שלך בשביל הדחפים. ושתדע לך שלדבר אמת זה קשה". הוא הוסיף: "אני גדלתי עקום, אני גדלתי על שקרים בכדורגל, אני גדלתי על תככים. ופה אני עובר תהליך של אמת".

פאוור קאפל ( רשת 13 )

אורי ואנה בנאי - חיבור מחודש

אורי בנאי הגיע לתוכנית יחד עם בת זוגו אנה. המפגש עם שרון חזיז בווילה הוביל לשיתוף פעולה מוזיקלי מפתיע - דואט חדש בשם "רק אני ואת", שמגיע אחרי עשרות שנים של חברות קרובה בין השניים.

"יש משהו מיוחד בלשיר עם מישהי שמכירה אותך עוד מלפני שכל הסיפור התחיל", אמר בנאי על החיבור המחודש. השניים, שהכירו עוד מימי חטיבת הביניים ועברו יחד בלהקות הנוער של תל אביב, מעולם לא עשו את הצעד המוזיקלי הזה יחד - עד עכשיו.

אסי ועדי בוזגלו - הזוג שכבש לבבות

אסי ועדי בוזגלו הפכו לאחד הזוגות האהובים על הצופים. לאורך העונה, הם הפגינו חוזק, אהבה ותמיכה הדדית שריגשו רבים. המסע שלהם בתוכנית היה מלא ברגעים של אמת, צחוק ודמעות, והם הצליחו ליצור קשר עמוק עם הקהל בבית.

ביום שני הקרוב, שלושת הזוגות יתחילו במשימה הגורלית שתשפיע על תוצאות הגמר. המשימה, שפרטיה נשמרים בסוד, צפויה להיות אחת המאתגרות והמרגשות ביותר בעונה. הזוג שיצליח בה בצורה הטובה ביותר יקבל יתרון משמעותי לקראת ההכרעה הסופית.

הציפייה לגמר גוברת, והצופים כבר מתחילים לנחש מי יזכה בפרס הגדול. האם זה יהיה הזוג שעבר את המסע הרגשי העמוק ביותר? הזוג שהפגין את החוזק הפיזי? או אולי הזוג שהצליח לשמור על האיזון המושלם בין כל האתגרים? התשובה תתברר בקרוב.