איזנקוט בהתראה לסמוטריץ': תסיר את הסרטון - קידמת השתמטות חרדית

גדי איזנקוט ( צילום: שרון לייבל/פלאש90 )

מפלגת ישר! ברשות גדי איזנקוט, באמצעות עו"ד אורי הברמן, שלחה היום (חמישי) מכתב התראה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, בדרישה להורות לשר בצלאל סמוטריץ׳ ולמפלגת הציונות הדתית להסיר סרטון תעמולה שפורסם בחשבון ה-X של השר תחת הכותרת "מחזירים את המילואימניקים הביתה".

במכתב נטען כי מדובר בסרטון תעמולה העושה שימוש בילדים, בניגוד לסעיף 2ג לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט–1959. עוד נטען כי היה נכון לסמן את הסרטון בסימון AI, שכן הסרטון מציג את סמוטריץ׳ כמי שפועל למען המילואימניקים, בעוד שלגישת ישר! השר סמוטריץ' פעל לחקיקת השתמטות חרדית ולא פעל למען המשרתים - באופן שפוגע בצה"ל וביכולת של המדינה להבטיח את ביטחונה.

הציונות הדתית האמיתית מאמינה ופועלת לאור ערכי השירות והשותפות בנטל והסיפור הישראלי. מי שמעודד השתמטות ומכביד על המילאומיניקים, לא יכול להציג את עצמו כמייצג את ערכי הציונות הדתית.

ישר! דרשה להסיר את הסרטון עד היום בשעה 16:00 והבהירה כי מדובר בפנייה מוקדמת בטרם נקיטת צעדים נוספים.