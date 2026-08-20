פעיל המחאה באמירה מפתיעה: "זו מפלגה לגיטימית"

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עמי דרור, ממובילי המחאה נגד הממשלה, תקף היום (חמישי) בראיון ברדיו 103fm את התנהלות קואליציית נתניהו: "ראינו ממשלה שקידמה את 'נמות ולא נתגייס', אנחנו צריכים קודם כול ממשלה ציונית. שימו לב שסיסמת הליכוד זה מפלגה לאומית רחבה ולא ציונית רחבה".

יחד עם זאת הוא אמר: "מפלגה חרדית, שמקבלת את הקולות הציוניים, היא לגיטימית" עוד הוא הוסיף כי "עכשיו עברנו למחאה פוליטית, שלפני כן לא הייתה כזו. אחד הדברים היפים שקרו במחאה, זה שאנשים הבינו שלא יכולים לעשות רק לביתם וצריך לדאוג למדינה".

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עוד אמר כי הוא תומך בנדידתם של ראשי המחאה למסדרונות הכנסת. "מעולה. אני בעד. אחד הדברים הכי יפים שקרו במחאה, ויש פה כמה סוגים של מחאה, ושל אנשים שהבינו שהם לא יכולים רק לעשות לביתם והם צריכים לדאוג למדינת ישראל.

אנחנו רואים את זה גם במשפחות אוקטובר, ומשני צדי המתרס. אנחנו רואים את זה ממשפחות החטופים, עם אנשים שגיבו את המחאה נגד ההפיכה המשטרית, וזה מעולה. האינטרס של כולנו הוא ש-120 חברי הכנסת שלנו יהיו אנשים ראויים שקמים בכל בוקר למען מדינת ישראל הציונית".

לאחר מכן הגיב לפרישתו מהתמודדות בבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים. "חשבתי על זה והבנתי שזה לא בשבילי. יש את ההבנה שיש צורך באנשים שלא יהיו בתוך המערכת הפוליטית. ברגע שאתה חלק ממפלגה אתה מאוד מוגבל במה שאתה יכול לומר ולעשות, וזה מאוד הפריע לי. הצד השני הוא אישי: העשייה שלי באפריקה בנושאי חינוך ותזונה. והבנתי שאני צריך להפסיק את כל הדבר הזה".