סכנה מצפון: סוריה הודיעה כי תמשיך לחזק את הצבא

גורמים מקורבים לנשיא הסורי הודיעו מוקדם יותר כי למרות שהתקיימו מגעים בין ישראל לסוריה על הסכם ביטחוני עתידי, ישראל נסוגה מההסכמות 'מסיבות לא ידועות' והודיעו כי זו 'זכותם' להמשיך ולפתח את כוחה הצבאי של המדינה.

שר החוץ הסורי, אסעד אל-שייבאני, הסביר כי עמד בקשר עם ישראל לאורך זמן, בניסיון להגיע להסכם ביטחוני בין הצדדים שיוביל לדבריו אל 'הורדת החיכוך' בין הצדדים, אך טען כי ישראל 'נסוגה מההסכמות' ברגע האחרון.

הוא הוסיף והודיע כי סוריה לא 'סגרה את הדלת' בפני האפשרות להסכם ביטחוני מול ישראל, אך הודיע כי הוא מטיל ספק בכוונות הישראליות וטען כי ישראל נסוגה מהסכמות שגובשו בין הצדדים.

לבסוף, הודיע השר הסורי, כי אין בכוונת דמשק לסגת מפיתוח וחיזוק הצבא, אשר על פי דבריו "זו היא זכותה הריבונות של סוריה לפתח ולחזק את מוסדותיה המדיניים, ואת מנגנוניה הצבאיים והביטחוניים" והבהיר כי אין להם כוונה לעצור את התהליך.

ההודעה הסורית החריגה, מגיעה לאחר ימים סורים בחזית הצפונית. רק לפני כשבוע נחשף כי סוריה (על פי פרסומים זרים) קיבלה עצה מגורמים אזוריים להגיע לישראל עם הסכם פיקטיבי, ובאותו זמן להתוכנן למלחמה, וכאשר לפני ימים הודיעה סוריה כי היא מחזיקה בחומר גרעיני למטרות אנרגיה, אשר שוב לטענתם, יש להם זכות להחזיק בו.