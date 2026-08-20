צביקה מור נפגש בחשאי עם נתניהו: "לוודא שהוא לא נשבר"

צביקה מור ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

צביקה מור, אביו של איתן מור שחזר משבי חמאס, התראיין לעינת מירון ב'מעריב', חשף פרטים על ההסתגלות של בנו לחיים, הפגישות החשאיות עם נתניהו והצטרפותו לבצלאל סמוטריץ'.

תחילה הוא סיפר כי איתן חזר לעצמו, חזר להתאמן, חזר לו הצבע לפנים והוא מתרגל את השפה הערבית שלמד בשבי. "איתן החליט שהוא לא יוצא מהשבי בלי משהו ביד. במשך שנתיים הוא פשוט למד ערבית", סיפר צביקה. עוד הוא הוסיף: "היום איתן מסתובב ביפו, ברמלה ובלוד, יושב בבתי קפה ערביים והם לא יודעים שהוא יהודי. הוא סיגל לעצמו את המבטא, את הסלנג, את שפת הגוף. הוא ממש 'כיסה' את עצמו בזהות הזו. אנחנו מאוד מקווים שהוא יוכל לתרום למדינה עם הידע הזה בעתיד".

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מור נשאל על פגישותיו עם נתניהו ואמר: "אלו פגישות לא פשוטות. ראש הממשלה לא יכול לחשוף בפנינו את הכל. תפקידי היה לוודא שהוא לא נשבר. הוא התחייב בכל פגישה שיחזיר את כולם, אבל גם הבהיר: 'אני אחראי על 10 מיליון אזרחים, אני לא אעשה עסקה מופקרת של כניעה'.

לא רבים יודעים אבל הייתה תקופה קשה מאוד, כמה חודשים שבהם המודיעין שלנו פשוט 'איבד את העין' על איתן. הם אמרו לנו שהם לא יודעים מה קורה איתו. זה היה חוסר ודאות נורא. איתן שרד בנס הפצצות של צה"ל שנחתו מאה מטר ממנו. הוא ראה איך הם ממשיכים לחפור מנהרות בקצב של מטר ליום גם בזמן הלחימה".