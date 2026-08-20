בתגובה למלחמה הכלכלית: איראן באיום חדש

לאחר שהנשיא טראמפ הודיע במהלך הלילה על מעבר למודל של מה שהגדיר כ-'לחימה כלכלית' כנגד איראן עד לחניקת המשטר, גורמים בכירים בטהראן ובמשמרות המהפכה מגיבים לדברים בחריפות ובלעג.

סגן שר החוץ האיראני, קאזם גריבאבאדי יצא בתגובה לועגת לאיום הלילי החדש של הנשיא והודיע כך: "אומרים שאיראן על סף תבוסה, ובכל זאת הם מתחננים לעזרת בעלות הברית שלהם. המלחמה הצבאית לא הניבה דבר, אז עכשיו הם קוראים לכישלון הבא שלהם "מלחמה כלכלית, גם הוא לא יצלח".

גם במשמרות המהפכה לא הביעו התרגשות ייתרה מדבריו של טראמפ, והגיבו באיום צבאי בתגובה לתוכניתו הכלכלית של הנשיא. דובר משמרות המהפכה, חוסיין מוחבי, הזהיר כך: "אנחנו מתקדמים מיום ליום בכל תחומי אמצעי הלחימה, ומייצרים את כלי הנשק שלנו כך שיהיו מדויקים יותר, הרסניים יותר ומתקדמים יותר מבחינה טכנולוגית".

הוא הוסיף והודיע: "אם תפרוץ מלחמה שוב, הנשק שלנו יהיה ללא ספק שונה מזה שהיה קודם. ההבדל עשוי להופיע בראשי הנפץ, בדיוק, בטווח הטילים, או בכל תחום אחר".