לפיד חושף: "ראש הממשלה נתניהו התקשר אליי להתנצל"

לפיד ונתניהו ( אוליביה פיטוסי/ פלאש90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש האופוזיציה יאיר לפיד, היו צריכים להיפגש אמש לעדכון בטחוני. אלא שעל פי הדיווח בחדשות 13, העדכון נדחה.

הפגישה נקבעה תחילה בירושלים, ראש הממשלה ביקש להזיז אותה למקום אחר ולפיד הסכים לכך. הוא הגיע ליעד, אך ראש הממשלה לא הופיע, עד שללפיד נמאס והוא נטש בזעם. הבוקר (חמישי) התראיין ראש האופוזיציה לפיד בגלי צה"ל, התייחס לתקרית ואמר: "ראש הממשלה התקשר אליי להתנצל, היה בלבול אצלם".

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נזכיר כי אמש פורסם כי פגישת העדכון הביטחוני של ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש האופוזיציה יאיר לפיד, שהייתה אמורה להתקיים הערב, נדחתה לשבוע הבא בשל אילוצי לו"ז.

לפי הנוהג, ראש הממשלה אמור לעדכן את ראש האופוזיציה אחת לחודש בסוגיות ביטחוניות רגישות.

הפגישה מתקיימת על רקע הקיפאון במגעים בין ארצות הברית לאיראן, השיחות בין ישראל ללבנון על פירוק חיזבאללה מנשקו, ופגישת נתניהו השבוע עם נציגי מועצת השלום לקידום התוכנית האמריקנית לעזה.