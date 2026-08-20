הח"כ לשעבר מיש עתיד על מצרים: "הסכם שלום הוא רק נייר" 

ישראל ומצרים ( צילום: שאטרסטוק )

עידן רול פרסם היום (חמישי) אזהרה חריפה בנוגע ליחסים עם מצרים וטען כי הסכם השלום אינו מבטיח שקהיר לא תפתח בעתיד במלחמה נגד ישראל.

"הסכם שלום הוא לא ערובה שמצרים לא תפתח במלחמה, הוא רק נייר", כתב רול ברשת X. לדבריו, כוחו של ההסכם נשמר רק כל עוד למצרים אין אינטרס להפר אותו. "נייר שכוחו יפה כל עוד למצרים לא כדאי להפר אותו, בגלל הרתעה ישראלית ובגלל אינטרסים שלה", כתב. "ביום שמצרים תחליט 'שמשתלם' לה לתקוף את ישראל, שום נייר שחתמנו עליו לא ימנע מבעדה לעשות זאת". עם זאת, רול הבהיר כי אינו קורא לישראל לפתוח חזית נוספת: "אני לא אומר שישראל צריכה לפתוח חזית מול מצרים, אלא שאסור לנו לראות במצרים חזית מטופלת ובטח לא בעלת ברית".

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הוא יצא נגד השיח המציג בחירה בין האיום המצרי לבין מעורבותה של קטאר ברצועת עזה. לדבריו, שתי המדינות עשויות להציב בעיות בפני ישראל: "מצרים בעזה מסוכנת לישראל. גם קטאר. לצערי, יש לנו יותר מבעיה אחת".

רול טען כי בחינת היחסים עם מצרים רק על בסיס הסכם השלום היא "לוקה בחסר ואף מסוכנת". לדבריו, ההסכם משקף מציאות אזורית מלפני עשרות שנים, בעוד התנאים במזרח התיכון השתנו פעמים רבות מאז חתימתו.

בהמשך האשים את מצרים בשורה של צעדים שנעשו מאז 7 באוקטובר, ובהם "הפרות חוזרות ונשנות של הסכם השלום" והתעצמות של הצבא המצרי.

רול התייחס גם להברחות הנשק לרצועת עזה וטען כי אירועי 7 באוקטובר הוכיחו שמצרים אינה יכולה או אינה רוצה למנוע אותן.

"מי שלא ניתן לסמוך עליה עם מניעת הברחות לרצועה, חזקה שאסור לתת לה לנהל את הרצועה", סיכם.