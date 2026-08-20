פותחים שולחן לשבת: פסטייה מרוקאית זהובה במילוי עוף ושקדים

מחפשים מנה קצת אחרת לשבת? הפסטייה המרוקאית משלבת בדיוק את כל מה שצריך: מעטפת פילו זהובה ופריכה, מילוי עסיסי של עוף ובצל מקורמל, שקדים ותיבול מתקתק ועדין.
מצרכים
לפסטייה:
- חבילת דפי פילו
- 600 גרם פרגיות או חזה עוף
- 4 בצלים גדולים, פרוסים דק
- חצי כוס שקדים קלויים וקצוצים
- 3 ביצים חופן פטרוזיליה קצוצה
- 2 כפות דבש
- כפית קינמון
- חצי כפית כורכום
- חצי כפית ג'ינג'ר טחון
- קורט אגוז מוסקט
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
- שמן זית להברשה
להגשה, לא חובה:
- אבקת סוכר
- מעט קינמון
אופן ההכנה
- מחממים מעט שמן במחבת רחבה ומטגנים את הבצל על אש בינונית-נמוכה עד שהוא רך, זהוב ומקורמל.
- מוסיפים את העוף, הקינמון, הכורכום, הג'ינג'ר, אגוז המוסקט, המלח והפלפל. מבשלים עד שהעוף עשוי לחלוטין.
- מוציאים את העוף מהמחבת, מפרקים או חותכים אותו לרצועות דקות ומחזירים למחבת עם הבצל.
- מוסיפים את הדבש והפטרוזיליה ומערבבים. טורפים את הביצים ומוסיפים בהדרגה תוך כדי ערבוב, עד שהתערובת מתייצבת ומתקבל מילוי עסיסי וסמיך. מסירים מהאש, מצננים ומוסיפים את השקדים.
- מרפדים תבנית עגולה בכמה דפי פילו, כשחלק מהדפים נשארים מחוץ לשולי התבנית. מברישים מעט שמן זית בין דף לדף.
- מעבירים את המילוי לתבנית ומשטחים. מקפלים מעליו את שולי הפילו ומוסיפים עוד דף או שניים מעל לקבלת מעטפת סגורה. מברישים בשמן זית.
- אופים בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות במשך 30-35 דקות, עד שהפסטייה זהובה ופריכה.
- נותנים לה לנוח כמה דקות לפני החיתוך. להגשה בסגנון המרוקאי הקלאסי, מפזרים מעל מעט אבקת סוכר וקינמון.