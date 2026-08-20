פותחים שולחן לשבת: פסטייה מרוקאית זהובה במילוי עוף ושקדים

פסטייה ( צילום: AI )

מחפשים מנה קצת אחרת לשבת? הפסטייה המרוקאית משלבת בדיוק את כל מה שצריך: מעטפת פילו זהובה ופריכה, מילוי עסיסי של עוף ובצל מקורמל, שקדים ותיבול מתקתק ועדין.