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טעם של שבת

פותחים שולחן לשבת: פסטייה מרוקאית זהובה במילוי עוף ושקדים

מתכון מושלם לשולחן השבת: פסטייה מרוקאית חגיגית, זהובה ופריכה עם מילוי עשיר ומפתיע. מנה מרשימה שהרבה יותר פשוטה להכנה ממה שנדמה

10:27
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פסטייה (צילום: AI)

מחפשים מנה קצת אחרת לשבת? הפסטייה המרוקאית משלבת בדיוק את כל מה שצריך: מעטפת פילו זהובה ופריכה, מילוי עסיסי של עוף ובצל מקורמל, שקדים ותיבול מתקתק ועדין.

מצרכים

לפסטייה:

  • חבילת דפי פילו
  • 600 גרם פרגיות או חזה עוף
  • 4 בצלים גדולים, פרוסים דק
  • חצי כוס שקדים קלויים וקצוצים
  • 3 ביצים חופן פטרוזיליה קצוצה
  • 2 כפות דבש
  • כפית קינמון
  • חצי כפית כורכום
  • חצי כפית ג'ינג'ר טחון
  • קורט אגוז מוסקט
  • מלח ופלפל שחור לפי הטעם
  • שמן זית להברשה

להגשה, לא חובה:

  • אבקת סוכר
  • מעט קינמון

אופן ההכנה

  1. מחממים מעט שמן במחבת רחבה ומטגנים את הבצל על אש בינונית-נמוכה עד שהוא רך, זהוב ומקורמל.
  2. מוסיפים את העוף, הקינמון, הכורכום, הג'ינג'ר, אגוז המוסקט, המלח והפלפל. מבשלים עד שהעוף עשוי לחלוטין.
  3. מוציאים את העוף מהמחבת, מפרקים או חותכים אותו לרצועות דקות ומחזירים למחבת עם הבצל.
  4. מוסיפים את הדבש והפטרוזיליה ומערבבים. טורפים את הביצים ומוסיפים בהדרגה תוך כדי ערבוב, עד שהתערובת מתייצבת ומתקבל מילוי עסיסי וסמיך. מסירים מהאש, מצננים ומוסיפים את השקדים.
  5. מרפדים תבנית עגולה בכמה דפי פילו, כשחלק מהדפים נשארים מחוץ לשולי התבנית. מברישים מעט שמן זית בין דף לדף.
  6. מעבירים את המילוי לתבנית ומשטחים. מקפלים מעליו את שולי הפילו ומוסיפים עוד דף או שניים מעל לקבלת מעטפת סגורה. מברישים בשמן זית.
  7. אופים בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות במשך 30-35 דקות, עד שהפסטייה זהובה ופריכה.
  8. נותנים לה לנוח כמה דקות לפני החיתוך. להגשה בסגנון המרוקאי הקלאסי, מפזרים מעל מעט אבקת סוכר וקינמון.

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