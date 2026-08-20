החל מ-1 בספטמבר: הישראלים לא יצטרכו ויזה למדינה הזו

מטייל ( צילום: שאטרסטוק )

ישראל וקולומביה החליטו היום (חמישי) על פטור הדדי מאשרות כניסה, שייכנס לתוקף ב-1 בספטמבר. בעקבות ההחלטה, אזרחי ישראל יוכלו להיכנס לקולומביה ללא צורך בהוצאת ויזה מראש, וכך גם אזרחי קולומביה שיגיעו לישראל.

המהלך מבטל את המדיניות שקידמה הממשלה הקודמת בקולומביה, שבמסגרתה הוטלה חובת ויזה על ישראלים. הסיכום הושג בעקבות שיחות שקיים שר החוץ גדעון סער עם מקבילו הקולומביאני, שר החוץ אומר בלה אסקובר. השניים פעלו לקידום ההסכמות כחלק מהשיפור ביחסים המדיניים בין ירושלים לבוגוטה. השיחות מגיעות בהמשך לפגישתו של סער עם נשיא קולומביה החדש, אבלרדו דה לה אספריאלה. הנשיא בחר לקיים את פגישתו המדינית הראשונה עם שר החוץ הישראלי בעיר ברנקייה, יממה לפני השבעתו לתפקיד. במהלך הפגישה הודה סער לנשיא קולומביה על החלטתו להעביר את שגרירות ארצו לירושלים.

עוד באותו נושא נתניהו לעמית הלוי: "כך או אחרת, אתה תהיה בכנסת הבאה" חדשות סרוגים

הפטור מוויזות הוא צעד נוסף בתהליך התחממות היחסים בין המדינות מאז הקמת הממשל החדש בבוגוטה. במסגרת שיתוף הפעולה יצאה לאחרונה מישראל לקולומביה משלחת חילוץ וסיוע הומניטרי, לאחר רעידת האדמה שפקדה את המדינה.

המשלחת הישראלית כללה כ-80 בעלי תפקידים שנשלחו לסייע בפעולות החילוץ ובהתמודדות עם נזקי האסון.

ההתקרבות לקולומביה מצטרפת לשינוי מדיני רחב יותר שנרשם באמריקה הלטינית, עם עלייתם של מנהיגים המזוהים כפרו-ישראליים ומערביים בכמה מדינות באזור.

ההסכם ייכנס לתוקף כאמור ב-1 בספטמבר, ויסיר את חובת הוויזה שהקשתה על כניסתם של ישראלים לקולומביה. מדובר בפטור הדדי שיחול על אזרחי שתי המדינות.