נתניהו לעמית הלוי: "כך או אחרת, אתה תהיה בכנסת הבאה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אתמול אחר הצהריים עם חבר הכנסת עמית הלוי, ובירך אותו על ההישג הבולט שרשם בבחירות המקדימות בליכוד.

הלוי רשם זינוק משמעותי כשגרף כ-22,000 מקולות המתפקדים, והעפיל ממשבצת נציג המחוז למקום ה-19 ברשימה הארצית.

בשל משבצות השריונים והמחוזות השונות ברשימת הליכוד לכנסת, ממוקם הלוי בפועל במקום ה-33. במהלך השיחה הדגיש ראש הממשלה נתניהו כי אין לו ספק שחבר הכנסת הלוי ייכנס לכנסת וימשיך את פעילותו, בדרך זו או אחרת, והודה לו על העבודה הקריטית שביצע לאורך הקדנציה האחרונה למען המדינה.