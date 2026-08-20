ימים לפני החתונה: עומר אדם וסשה נתקלו בבעיה לא צפויה

חתונתם של עומר אדם וסשה ישראלוביץ' הולכת ומתקרבת, וההכנות לשבוע החגיגות באיטליה כבר בעיצומן. אלא שלצד ההתרגשות, השניים נאלצו להתמודד עם בעיה קטנה סביב שבת החתן שתתקיים לאחר החופה.

נמצאה חלופה לפורטופינו

על פי פרסום בmako, אדם וישראלוביץ' מתכננים להישאר באיטליה גם לאחר החתונה ולקיים שם את שבת החתן. הבעיה היא שבפורטופינו, שבה ייערכו חגיגות החתונה, אין קהילה יהודית מקומית שתאפשר להם לקיים את השבת במתכונת שתכננו.

לכן, הפתרון המסתמן הוא לעבור לגנואה הסמוכה, שם קיימת קהילה יהודית פעילה. על פי הדיווח, בני הזוג צפויים לקיים את שבת החתן באחד מבתי הכנסת בעיר.