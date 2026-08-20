ימים לפני החתונה: עומר אדם וסשה נתקלו בבעיה לא צפויה

חתונתם של עומר אדם וסשה ישראלוביץ' הולכת ומתקרבת, וההכנות לשבוע החגיגות באיטליה כבר בעיצומן. אלא שלצד ההתרגשות, השניים נאלצו להתמודד עם בעיה קטנה סביב שבת החתן שתתקיים לאחר החופה.
נמצאה חלופה לפורטופינו
על פי פרסום בmako, אדם וישראלוביץ' מתכננים להישאר באיטליה גם לאחר החתונה ולקיים שם את שבת החתן. הבעיה היא שבפורטופינו, שבה ייערכו חגיגות החתונה, אין קהילה יהודית מקומית שתאפשר להם לקיים את השבת במתכונת שתכננו.
לכן, הפתרון המסתמן הוא לעבור לגנואה הסמוכה, שם קיימת קהילה יהודית פעילה. על פי הדיווח, בני הזוג צפויים לקיים את שבת החתן באחד מבתי הכנסת בעיר.
החופה תתקיים ב-27 באוגוסט
כזכור, אדם וישראלוביץ' צפויים להינשא בסוף חודש אוגוסט באיטליה, שם מתגוררת משפחתה של ישראלוביץ'. חגיגות החתונה צפויות להתחיל ביום ראשון, 23 באוגוסט, ולהימשך לאורך השבוע. טקס החופה עצמו צפוי להתקיים ביום חמישי, 27 באוגוסט.
על פי הדיווחים, בני הזוג בחרו לערוך אירוע מצומצם ואינטימי יחסית, בהשתתפות בני משפחה וחברים קרובים, ולנסות לשמור ככל שניתן על פרטיות החגיגות.
לאחר החופה השניים לא צפויים למהר לחזור לישראל. למעשה, השהות שלהם באיטליה צפויה להימשך גם במהלך חודש ספטמבר. את שבת החתן הם יקיימו, על פי הדיווח, בגנואה הסמוכה, לאחר שבפורטופינו לא נמצא מענה מתאים לקיום השבת.