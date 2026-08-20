שלמה פילבר: הימין יפסיד בבחירות בגלל שני אנשים

איש התקשורת והאנליסט שלמה פילבר, פרסם פוסט חריף נגד התארגנויות פוליטיות חדשות במחנה הלאומי, ומזהיר מפני השלכותיהן על עתיד השלטון בימין.

"הימין המסורתי ליכודי, המונה יותר ממיליון איש, מביט בבעתה ובחלחלה", כתב פילבר. "איך חבורה קטנה של אנשי ימין המכנים עצמם 'אידאולוגים-ערכיים', קודחים במרץ חורים בספינת הגוש, ופועלים בעיניים פקוחות להפיל את הימין מהשלטון".

פילבר תקף בחריפות את המובילים של אותם מהלכים, והישווה את הצעד למהלכים פוליטיים מהעבר: "בימים אלו מגיע לשיאו מסע פולחן האישיות, המגלומני משהו, של שני אנשים שהמליכו את עצמם למנהיגים הבאים של הימין, כשמאחוריהם אחוזים זניחים של צעירים נאיבים ומתלהבים שהולכים שבי אחרי סיסמאות וקלישאות. זהו מופע בגידה בסולידריות ואחדות השורות, בתקופה מורכבת, שאף עולה על בגידת בנט במחנה הימין".

בדבריו הציג פילבר ניתוח מספרי של מפת המנדטים והתריע מפני אובדן קולות קריטי: "לגוש הימין יש כיום 62 מנדטים יציבים וקשיחים (גלגול של 'בלוק הימין' שראינו 5 שנים, בתוספת גידול טבעי ומעט מתפכחים). די בשריפת 3 מנדטים כדי לאפשר לגוש השמאל, בתמיכת הערבים, להקים ממשלת שמאל-ערבים. ובמקרה שלפנינו אפקט הדומינו עלול להפיל עוד 4 מנדטים של מפלגת הציונות הדתית".