אבישי בן חיים לאב השכול: "אל תטנף"

אבישי בן חיים ( חיים גולדברג/ פלאש 90 )

ריב תקשורתי התרחש בין הפרשן אבישי בן חיים לבין חבר מפלגת 'ישראל ביתנו' והאב השכול, רפי בן שטרית.

הוויכוח בין השניים החל כאשר בן שטרית פנה לבן חיים וסירב לקבל את תמיכתו בראש הממשלה נתניהו. "אבישי בן חיים רוכב על גל המזרחיות והמסורתיות המתוקה ומנסה לעגן את התיאוריה המופרכת ההזויה והמצוצה מהאצבע שלו בכל מיני טענות פרי מוחו הקודח", כתב בן שטרית. ‏עוד הוא הוסיף: "אני מזרחי, בן להורים שעלו ממרוקו, מתגורר בבית שאן, דתי לאומי ולא רק שאני לא תומך בנתניהו - אני בטוח מעומק ליבי שנתניהו הוא סכנה אמיתית ממשית ומיידית להמשך קיומו של המפעל הציוני. הדעות והעמדות שלי לא מושפעות כהוא זה מתיאוריות גזע. כל אדם בכל מקום יכול לממש את מלוא הפוטנציאל הגלום בו, אם רק ירצה (מאד) ואם יעבוד קשה (מאד) לממש את יכולותיו, כל השיח המשעמם על הגמוניה שמגמוניה…..מודעת או לא מודעת הן לא יותר מערימות קש וגבבה, טיעוני בוקי-סרוקי של אבישי בן חיים, המוזר מהר אדר, שאינו מודע להזיותיו".

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בן חיים השיב לו: "‏יא אח אהוב. אהיה אסיר תודה אם במקום לגדף (מקבל באהבה גם גידופים, אבל כדי שאבין) פשוט תגיד לי שאני טועה במה שכתבתי. בבקשה תגיד לי שזה לא נכון. בבקשה תגיד לי שזה לא נכון שאתם מחרימים את הזרם המזרחי המרכזי בישראל - הזרם של מצביעי נתניהו עד כדי הקמת ממשלה בהישענות על התנועה האסלמית.

בבקשה תגיד לי שזה לא נכון שהדגל של המחנה שהעמיד את איזנקוט בראשו הוא החרמת הזרם המזרחי המרכזי, החרמת הליכודניקים של ישראל השנייה אשר אינם ממושמעים להגמוניה, החרמת הליכודניקים המשרתים בצה''ל, שמסרו ומוסרים נפש בהגנה על המדינה, והעדפת התנועה האסלמית עליהם".

בן שטרית תקף אותו חזרה: "לי אתה מטיף על הקרבה ומסירות נפש ?? לי אתה מטיף על הקרבה ? לא שמעתי ממך מילה אחת של צער, כאב או הודאה בצורך שנתניהו יקח אחריות לטבח הגדול ביותר ביהודים מאז השואה, אתה מתעלם באופן קבוע ושיטתי מאסון השבעה באוקטובר.

‏מעולם לא החרמתי ואין כאן החרמה של איש או קבוצת אנשים. יש כאן עמדה פוליטית מאד פשוטה וברורה : נתניהו והליכוד האוחזים בהגה ביום הטבח ועד עתה כשלו התרשלו ופשעו. אין כל קשר למוצא של המצביעים כמו שאין קשר למוצא של המועמדים".