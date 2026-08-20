"אירוע הזוי, מעין קומבינה": הסערה בליכוד מסתבכת

פריימריז בליכוד ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

גורם בליכוד מותח היום (חמישי) ביקורת חריפה על הליך ההצבעה במעטפות הכפולות בפריימריז של המפלגה, וטוען כי אנשים שלא הופיעו בספר הבוחרים קיבלו אישור מיוחד להצביע בבנייני האומה.

"מדובר באירוע הזוי, מעין קומבינה", אמר הגורם. לדבריו, "אנשים שלא היו בספר הבוחרים, קיבלו אפשרות להצביע במיוחד בבנייני האומה, על סמך תצהיר שהגישו בשמו של יונתן טל, שטוען שאלו בכלל לא האנשים שלו". במהלך יום הבחירות קיבלו כ-100 מתפקדים אישור להצביע באמצעות מעטפות כפולות. הסיבה שנמסרה הייתה תקלה טכנית, שבעקבותיה הם לא הופיעו במערכת כבעלי תקופת החברות הנדרשת לצורך השתתפות בפריימריז. בפועל, כ-50 מאותם מתפקדים הגיעו לבנייני האומה ומימשו את זכות ההצבעה. לפי דיווחו של אברהם פריינד באתר "בחדרי חרדים", הקולות טרם נוספו לתוצאות הרשמיות.

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לספירת המעטפות עשויה להיות השפעה ישירה על המקומות 14 ו-15 ברשימת הליכוד. בועז ביסמוט הקדים את דוד ביטן ב-16 קולות בלבד, והוספת הקולות שבמחלוקת עשויה להפוך את סדר המועמדים.

המתפקדים הוצגו כמי שמזוהים עם יונתן טל, מקורבו של השר מיקי זוהר ושל משפחת אלבוים מקבוצת "נאמני הר הבית". אלא שטל פנה למנכ"ל הליכוד דוד שרן ודרש שלא לספור את המעטפות.

לטענתו, השמות שקיבלו אישור להצביע אינם תואמים את הרשימה המקורית שהעביר למפלגה. מנגד, ח"כ דוד ביטן דוחה את הטענות וטוען כי טל אינו אומר אמת.

בעקבות המחלוקת הורה נשיא בית הדין של הליכוד, עו"ד מיכאל קליינר, להקפיא את ספירת הקולות מהקלפיות שבמחלוקת. ההקפאה הותנתה בכך שטל יגיש תצהיר רשמי התומך בטענותיו ויצרף אליו את רשימת המתפקדים הרלוונטית.