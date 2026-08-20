נגידת בנק ישראל לשעבר: "יש משהו מאיים בחדר מלא גברים"

בסדרה התיעודית החדשה "כסף משלהן" (כאן 11), מביאות היוצרות אפרת שלום-דנון ואסנת טרבלסי את סיפורן של הנשים שהגיעו לעמדות ההשפעה הבכירות ביותר בכלכלה הישראלית.

אחת העדויות הבולטות בסדרה היא זו של ד"ר קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל לשעבר, המשחזרת בהצצה לפרק שישודר הערב (חמישי) את התחושות שליוו אותה כשנכנסה לחדרים מלאים בגברים בלבד.

"כנגידה, כשהייתי במפגשים של נגידים, היו כמעט רק נגידים", היא מספרת בגילוי לב. "תמיד כשהייתי נכנסת לחדר, הייתי מסתכלת אם יש עוד נשים. יש משהו קצת מאיים (intimidating) כשאת בחדר מלא גברים. אצלי, לפחות בהתחלה, היה איזה היסוס מלהרים את היד ולהגיד את דעתי".

פלוג מצביעה על תופעה רחבה יותר של חוסר ביטחון שפוגע בייצוג הנשי בדיונים מכריעים, ומביאה דוגמאות גם מתפקידיה כמנהלת: "הרבה פעמים ראיתי שנשים קצת יותר מהססות להגיד את דעתן, הן לא בטוחות שמה שיש להן להגיד זה מספיק שווה. קרה לי שהתלבטתי אם להגיד משהו, ואחר כך את אותו רעיון אמר מישהו אחר – וכולם התייחסו לזה כרעיון מעניין. רק אם אנחנו מאוד בטוחות, אנחנו מתבטאות".