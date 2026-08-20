דרמה בפריימריז בליכוד: שינוי במיקומים בעקבות המעטפות הכפולות

דרמה פוליטית ומשפטית בתום הפריימריז בליכוד: מחלוקת עזה סביב קלפיות בירושלים ובאשדוד מאיימת לשנות את מפת המיקומים הסופית בצמרת המפלגה.

במהלך יום הבחירות, כ-100 מתפקדים קיבלו אישור להצביע במעטפות כפולות עקב תקלות טכניות, לאחר שלא הופיעו במערכת כבעלי פז"ם נדרש. בפועל, כ-50 מהם הגיעו ומימשו את זכות הצבעתם. על פי הדיווח של אברהם פריינד באתר 'בחדרי חרדים', קולות אלו טרם הוזנו לתוצאות הרשמיות, ואם ייספרו, הם צפויים לשנות את הדירוג במקומות 14-15: חבר הכנסת דוד ביטן עשוי לעקוף את בועז ביסמוט, שנבחר מעליו בהפרש זעום של 16 קולות בלבד.

מדובר במתפקדים המזוהים עם יונתן טל, מקורב לשר מיקי זוהר ולמשפחת אלבוים מקבוצת "נאמני הר הבית".

כעת ניצבים הצדדים בעימות חזיתי: טל פנה למנכ"ל הליכוד דוד שרן ודרש שלא לספור את הקולות, בטענה כי השמות שאושרו בקלפי אינם תואמים את רשימת הטפסים המקורית שהעביר למפלגה. מנגד, ח"כ דוד ביטן דוחה את הטענות בתוקף וטוען כי טל אינו דובר אמת.

בעקבות הסערה, נשיא בית הדין של הליכוד, עו"ד מיכאל קליינר, הורה על הקפאת ספירת הקולות מהקלפיות שבמחלוקת. ההקפאה הותנתה בכך שטאל יגיש תצהיר רשמי המגבה את טענותיו, בצירוף רשימת המתפקדים.