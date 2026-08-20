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חדשות פוליטי מדיני

רינה מצליח מעריכה: "הוא יהיה ראש הממשלה הבא"

העיתונאית והמגישה רינה מצליח, התערבה עם המגיש עקיבא נוביק לגבי זהותו של ראש הממשלה הבא. נוביק הוסיף ואמר: "לפי הסקרים האחרונים, אני מתחיל לחשוב שאולי אני אפסיד"

09:36
2 תגובות
רינה מצליח (יונתן זינדל/ פלאש 90)

רינה מצליח ועקיבא נוביק שמגישים יחד תוכנית בכאן רשת ב', מתעסקים רבות בשאלה מה יהיו תוצאות הבחירות ומי ירכיב את הממשלה הבאה.

נוביק חשף בשידור כי מצליח בטוחה שמי שיהיה ראש הממשלה הבא, הוא גדי איזנקוט. "התערבנו על זה", אמר נוביק. עוד הוא הוסיף כי לפי הסקרים האחרונים, הוא מתחיל לפקפק בדעתו וחושב שאולי מצליח צודקת.

חבר הכנסת משה סעדה שעלה לשידור לאחר מכן, פנה לנוביק ואמר לו: "אני איתך, אני לא חושב שתתבזה. ראש הממשלה נתניהו יהיה גם ראש הממשלה אחרי הבחירות הבאות".

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נזכיר כי בסקרים האחרונים, מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט, ממשיכה להיות המפלגה הגדולה ביותר, לעקוף את נתניהו, ובחלק מהסקרים אף להשיג למעלה מ-61 מנדטים בגוש השינוי.

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