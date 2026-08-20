קרומבי במתקפה על אנשי הימין: "משוגעים, תרדו מהגג"

ברלה-קרומב ( קרדיט-ארהלה-קרומבי )

ברל'ה קרומבי פרסם היום (חמישי) מתקפה חריפה נגד עופר וינטר ומשה פייגלין, בעקבות כוונתם להתמודד בבחירות ברשימות עצמאיות. לדבריו, המהלך עלול להותיר קולות רבים של הימין מחוץ לכנסת ולהביא להקמת ממשלה בראשות גוש השמאל.

"וינטר ופייגלין משחקים באש", פתח קרומבי את דבריו. "אנחנו צועדים בעיניים פקוחות לקראת טרגדיה נוראית ומטורפת וכולנו שותקים. אז אי אפשר לשתוק כבר. זה גורלי מדי". קרומבי טען כי הבחירות הקרובות יכריעו את עתיד הישגי הממשלה בתחומי הביטחון, מערכת המשפט וההתיישבות ביהודה ושומרון. הוא הזהיר כי ממשלה בראשות גדי איזנקוט, חילי טרופר ויאיר גולן תהפוך את מדיניות הממשלה הנוכחית. בהמשך תקף רשימה של מועמדים מהימין המתמודדים בנפרד, ובהם וינטר, פייגלין, גלעד ארדן, יולי אדלשטיין וחזי נחמה. הוא כינה אותם "אנשים טובים שהחליטו שהאגו חשוב יותר מהמדינה". לדבריו, "כרגע הם אלה שמביאים על מגש של כסף את ממשלת החלומות של השמאל וקפלן".

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קרומבי קרא למועמדים שאינם מצליחים לעבור בסקרים את אחוז החסימה לחבור למפלגות אחרות או לפרוש מהמרוץ. "מה שאתם עושים זה לא לגיטימי. אתם מטורפים ששורפים את המדינה", כתב.

הוא דחה את הטענה שלפיה האחריות מוטלת על מפלגות שסירבו להתחבר אליהם: "אל תספרו לנו סיפורים של ילדים בכיינים בגיל שלוש של 'לא רצו להתאחד איתי אז הם האשמים'. זו פוליטיקה, לא הפעלה בבני עקיבא".

לדברי קרומבי, "מי שאין לו סיכוי להתמודד לבד שיעשה חיבורים או שיפרוש". הוא הוסיף כי גם מי שלא מצליח להגיע להסכמות בשל דרישותיו צריך לעזוב את המרוץ ולא לסכן את קולות הגוש.

את דבריו חתם באזהרה חריפה: "משוגעים, תרדו מהגג. דחוף. אחרת נקום בבוקר עם מדינה פלסטינית, ואת הפרחים אבו מאזן ישלח ישירות אליכם".