חודשיים לבחירות: חיבור פוליטי חדש בימין

קלפי ( יונתן זינדל / פלאש90 )

המפה הפוליטית ממשיכה להתארגן לקראת הבחירות הקרובות, והבוקר מוקם חיבור חדש במחנה הלאומי. משה גרין, יו"ר מפלגת צומת, וסגן השר לשעבר גדי יברקן, העומד בראש מפלגת "בית ישראל", הודיעו על ריצה משותפת.

על פי דיווח של אריאל כהנא, החיבור נועד לייצר ברית פוליטית המשלבת בין ערכי ההתיישבות החקלאית והציונות העובדת לבין הימין החברתי-לאומי.

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למהלך הפוליטי המשותף מצטרף גם גורם אזרחי-ציבורי: ארגון מיל"ה (מילואים למען העם) בראשותו של ניצן אלימלך, שמבקש להביא עמו את קולם של משרתי המילואים אל תוך האיחוד החדש.