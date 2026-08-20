ממשיך להתחזק: מצטרפת נוספת למפלגה של ליברמן

ליברמן ( יונתן זינדל/פלאש90 )

מאיה פלומבוים, חברת מועצת העיר רמת גן ומחזיקת תיק העלייה והקליטה, מצטרפת למפלגת 'ישראל ביתנו' של חבר הכנסת אביגדור ליברמן ומביעה בו תמיכה פומבית.

פלומבוים מביאה עמה ניסיון עשיר בזירה הציבורית, הכלכלית והטכנולוגית. בעברה שירתה כקצינה באגף התקציבים במשרד הביטחון, ובהמשך כיהנה כיועצת הכלכלית לשגריר ישראל בארגון ה-OECD. כיום היא מכהנת כחברת מועצת העיר רמת גן מטעם סיעת "רמת גן 1" בראשות כרמל שאמה הכהן.

לצד עבודתה הציבורית והעירונית, פלומבוים פעילה בתעשיית ההייטק, שם היא מובילה פיתוח עסקי ומקדמת הטמעת טכנולוגיות בינה מלאכותית (AI) במערכות בריאות ובבתי חולים בישראל וברחבי העולם.

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עם הצטרפותה מסרה פלומבוים: "אני גאה להצטרף לישראל ביתנו ולתמוך באביגדור ליברמן, מנהיג חזק ומנוסה, שמסוגל להוביל את מדינת ישראל באחריות ובנחישות. ישראל זקוקה להנהגה שתשמור על ביטחונה, תקדם שוויון אמיתי בנטל ותפעל לבניית מדינה ציונית וליברלית המקדמת מצוינות, קדמה וחדשנות. אני שמחה להצטרף לדרך ולפעול למען עתידה של מדינת ישראל".