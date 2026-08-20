ראש מפלגת הימין מצהיר: "וינטר לא יכול להיות שותף"

עופר וינטר וגלעד ארדן נפגשו ארבע פעמים בחודשים האחרונים כדי לבחון איחוד בין מפלגותיהם - כך נחשף הבוקר (חמישי) בכאן חדשות.

על פי הדיווח, הפער בין השניים הוא על כך שוינטר מוכן להצטרף גם לממשלה צרה של נתניהו בהיעדר חלופה רחבה יותר, בעוד ארדן מסרב להשלים "ממשלה צרה" לאף צד.

ארדן התייחס לכך הבוקר ברשת ב' ואמר: "עופר וינטר הוא איש ימין וחשבתי שיכול להיות שיתוף פעולה, אבל ברגע שהוא אומר שהוא בכל מקרה יהיה בממשלה צרה של ראש הממשלה והחרדים, אז לא יכולה להיות שותפות. אני לא הקמתי את מפלגת האחדות בשביל ראש ממשלה כזה או אחר".