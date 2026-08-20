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חדשות פוליטי מדיני

ראש מפלגת הימין מצהיר: "וינטר לא יכול להיות שותף"

השר לשעבר שהודיע על הקמת מפלגת ימין חדשה, מצהיר במפתיע כי הוא לא יוכל להיות שותף של תא"ל במיל' עופר וינטר. בראיון לכאן רשת ב' הוא הסיבר מה הסיבה לכך

09:20
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עופר וינטר (אלון גלבוע)

עופר וינטר וגלעד ארדן נפגשו ארבע פעמים בחודשים האחרונים כדי לבחון איחוד בין מפלגותיהם - כך נחשף הבוקר (חמישי) בכאן חדשות.

על פי הדיווח, הפער בין השניים הוא על כך שוינטר מוכן להצטרף גם לממשלה צרה של נתניהו בהיעדר חלופה רחבה יותר, בעוד ארדן מסרב להשלים "ממשלה צרה" לאף צד.

ארדן התייחס לכך הבוקר ברשת ב' ואמר: "עופר וינטר הוא איש ימין וחשבתי שיכול להיות שיתוף פעולה, אבל ברגע שהוא אומר שהוא בכל מקרה יהיה בממשלה צרה של ראש הממשלה והחרדים, אז לא יכולה להיות שותפות. אני לא הקמתי את מפלגת האחדות בשביל ראש ממשלה כזה או אחר". 

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נזכיר כי אמש דווח ברשת i24NEWS, כי ראש הממשלה נתניהו חושש מכניסתו של עופר וינטר לפוליטיקה.

על פי הפרסום, של עמיאל ירחי, נתניהו מזהיר בשיחות סגורות מפני תרחיש שבו ריצה של וינטר תפגע באופן קשה בגוש הימין ותביא לאובדן מנדטים קריטי.

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לפני 36 דקות

גלעד ארדן, עוד מעט תסבירו לאזרח העובד שמילואים זו סתם המלצה ואתם הדבר האמיתי.
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