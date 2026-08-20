דיווח: השריונים של נתניהו שיטלטלו את הליכוד

( יונתן זינדל / פלאש90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל להשתמש בסמכות השריונים העומדת לרשותו כדי להציב ברשימת הליכוד חברי כנסת שנחלשו בפריימריז ונדחקו למקומות לא ריאליים.

על פי פרסום ראשון של דקלה אהרון ב"יומן הבוקר" בכאן רשת ב', בין השמות הבולטים שנשקלים בסביבת נתניהו נמצאים חברי הכנסת זאב אלקין וחנוך מילביצקי. לצידם, עלתה גם האפשרות לשריין את חברות הכנסת קטי שטרית וצגה מלקו, זאת על רקע הייצוג הנמוך של נשים שנבחרו למקומות ריאליים בבחירות המקדימות. השיקולים מאחורי המהלך נוגעים לפלחי אוכלוסייה וקשרים פוליטיים: אלקין נשקל בשל יכולתו לגייס תמיכה בקרב ציבור יוצאי מדינות חבר העמים, בעוד שאת שריונו של מילביצקי מנסים לקדם גורמים שונים במפלגות החרדיות.

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עם זאת, האפשרות לעקוף את הכרעת המתפקדים מעוררת מתיחות ותרעומת רבה בתוך הליכוד. חברי כנסת במפלגה כבר הביעו התנגדות נחרצת להחזרת מועמדים שנחלשו בפריימריז באמצעות משבצות השריון, בטענה כי מטרתן המקורית של משבצות אלו היא להביא "כוכבים מבחוץ" ולהציג רענון ברשימה לכנסת.