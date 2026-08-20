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חדשות פוליטי מדיני

הח"כ מהליכוד מודה: "בסוף נתניהו מחליט"

חבר הכנסת משה סעדה, התייחס להישג בפריימריז ולתפקיד אותו הוא היה רוצה לדרוש בממשלה הבאה, והודה: "אציע את עצמי אבל בסוף יש את נתניהו והוא מחליט"

09:06
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נתניהו (יונתן זינדל / פלאש90)

חבר הכנסת משה סעדה, שהגיע למקום ה-11 והריאלי בפריימריז בסיעת הליכוד, התראיין הבוקר (חמישי) ברדיו 103fm והתייחס לתפקיד שהוא היה מעוניין לקבל בממשלה הבאה.

סעדה התייחס לתפקיד שר המשפטים הנחשק ואמר: "אציע את המועמדות שלי, כי אני מכיר את המערכת לפני ולפנים. אדע לרתום את האנשים ולעשות שינוי, אבל בסוף יש את נתניהו והוא מחליט".

בהתייחסו להישג בפריימריז אמר סעדה: "לא גדלתי בשטח הליכודי. אני לא מכיר את השטח. אמרו לי אתה עושה עבודה פרלמנטרית טובה, אבל אתה לא בא מספיק לשטח ואתה לא מכיר את שטח הציבור הליכודי. הציבור הזה מעריך עבודה מקצועית ושמשתדלים להגיד לו את האמת. בסוף זה זוכה להערכה גדולה".

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נזכיר כי בקרב מתפקדי הליכוד, נרשמה אכזבה לא קטנה בחודשים האחרונים, מתפקודו של יריב לוין בתור שר המשפטים. במקביל, חברת הכנסת טלי גוטליב, אמרה כי היא תציע את עצמה לתפקיד.

ככל הנראה שראש הממשלה נתניהו לא ייעתר לבקשה, וזאת לאור האמירות הקשות שלה נגדו מאז סיום הפריימריז. גוטליב טענה כי סביבת ראש הממשלה ניסתה לסכל את מקומה ולקרוא למתפקדים שלא לבחור בה.

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