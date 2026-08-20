הח"כ מהליכוד מודה: "בסוף נתניהו מחליט"

חבר הכנסת משה סעדה, שהגיע למקום ה-11 והריאלי בפריימריז בסיעת הליכוד, התראיין הבוקר (חמישי) ברדיו 103fm והתייחס לתפקיד שהוא היה מעוניין לקבל בממשלה הבאה.
סעדה התייחס לתפקיד שר המשפטים הנחשק ואמר: "אציע את המועמדות שלי, כי אני מכיר את המערכת לפני ולפנים. אדע לרתום את האנשים ולעשות שינוי, אבל בסוף יש את נתניהו והוא מחליט".
בהתייחסו להישג בפריימריז אמר סעדה: "לא גדלתי בשטח הליכודי. אני לא מכיר את השטח. אמרו לי אתה עושה עבודה פרלמנטרית טובה, אבל אתה לא בא מספיק לשטח ואתה לא מכיר את שטח הציבור הליכודי. הציבור הזה מעריך עבודה מקצועית ושמשתדלים להגיד לו את האמת. בסוף זה זוכה להערכה גדולה".
נזכיר כי בקרב מתפקדי הליכוד, נרשמה אכזבה לא קטנה בחודשים האחרונים, מתפקודו של יריב לוין בתור שר המשפטים. במקביל, חברת הכנסת טלי גוטליב, אמרה כי היא תציע את עצמה לתפקיד.
ככל הנראה שראש הממשלה נתניהו לא ייעתר לבקשה, וזאת לאור האמירות הקשות שלה נגדו מאז סיום הפריימריז. גוטליב טענה כי סביבת ראש הממשלה ניסתה לסכל את מקומה ולקרוא למתפקדים שלא לבחור בה.
"אציע את המועמדות שלי" - ריכוז סמכויות קיצוני פוגע בניהול התקין של המדינה. הציבור מרוויח רק מהנהגה שפועלת למען הכלל