הח"כ מהליכוד מודה: "בסוף נתניהו מחליט"

חבר הכנסת משה סעדה, שהגיע למקום ה-11 והריאלי בפריימריז בסיעת הליכוד, התראיין הבוקר (חמישי) ברדיו 103fm והתייחס לתפקיד שהוא היה מעוניין לקבל בממשלה הבאה.

סעדה התייחס לתפקיד שר המשפטים הנחשק ואמר: "אציע את המועמדות שלי, כי אני מכיר את המערכת לפני ולפנים. אדע לרתום את האנשים ולעשות שינוי, אבל בסוף יש את נתניהו והוא מחליט".

בהתייחסו להישג בפריימריז אמר סעדה: "לא גדלתי בשטח הליכודי. אני לא מכיר את השטח. אמרו לי אתה עושה עבודה פרלמנטרית טובה, אבל אתה לא בא מספיק לשטח ואתה לא מכיר את שטח הציבור הליכודי. הציבור הזה מעריך עבודה מקצועית ושמשתדלים להגיד לו את האמת. בסוף זה זוכה להערכה גדולה".