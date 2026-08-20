ינון מגל העלה סרטון וחטף מעיתונאית חדשות 12: "מסוכן"

חדשות 12 ( אוליביה פיטוסי / פלאש90 )

עימות חריף ברשת החברתית X בין מגיש ערוץ 14 ינון מגל למגישת חדשות 12 עדי זריפי. האירוע החל לאחר שמגל פרסם אמש סרטון חתוך מתוך ראיון שערכה זריפי עם יו"ר ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן.

בקטע שפרסם מגל נשמעה זריפי אומרת לכאורה: "וזה מה שיעלה לנו בניצחון, יכול להיות שזה מה שישאיר את נתניהו על הכיסא". לצד התיעוד שהעלה, הוסיף מגל את המילה: "מסוכן". זריפי החליטה שלא לעבור על כך לסדר היום והגיבה לפרסום באופן חריג, כשהיא מצרפת את הסרטון המלא והמלא מהשידור. "אכן, מסוכן. לא המשפט שאמרתי, אלא מה שעשית לו, מה שאתה מרבה לעשות לעובדות ולאמת", תקפה זריפי. "אני אמרתי: 'זה עלול לעלות לגוש בשלטון'. בסרטון שהפצת כתבת 'לנו', על גבי שמע משובש".

בהמשך דבריה יצאה זריפי נגד הניסיון לתייג אותה פוליטית: "ונחזור לנקודה המרכזית: למה לנסות ולהדביק לי שיוך פוליטי? כי עיתונאי/ת שאינו מזוהה עם אף מחנה פוליטי הוא הזר לך, והוא המסוכן בעיניך. בעיתונאי אמיתי אי אפשר לשלוט, והרי 'מה שווה התאגיד אם אנחנו לא שולטים בו?' ובכן, זה לא יעבוד".

את תגובתה חתמה זריפי בעקיצה ישירה למגיש: "בכל זאת, אני תמיד אוהבת לראות את החיובי בכל אחד, ואתה מר מגל, מבין צופינו האדוקים ביותר, ועל כך, תודה לך".